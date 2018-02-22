新北公布違反勞基.性平法雇主 281家違規公視 (2018-02-22 00:00)
新北市勞工局公布今年第一波違反勞基法，以及性別工作平等法的雇主名單，有281家業者違規。其中一家位在新北市新莊的亮典科技公司，將懷孕女員工解聘，調查認定是惡意資遣，已經違法罰30萬。
農曆年後開工首日，新北市勞工局隨即公布，第一波違反勞基法，以及性別工作平等法的雇主名單，而其中這家位在新北市新莊的亮典科技，因涉及惡意解聘懷孕女員工，遭新北市勞工局開罰30萬。記者來到公司詢問，但雇主選擇低調不願回應。
==新北市勞工局科長 陳兆年==
雇主在沒有提供
其他有力的資遣理由
我們就會認定 雇主在知悉
這個勞工懷孕的時候
因為她懷孕而造成
其他的一些產假啦
一些成本的負擔
而去要求這個女性員工去離職
我們認為這個部分 已經構成
性別工作平等法裡面的懷孕歧視
其實根據勞動部近年公布的性別歧視申訴案件，民國102年有280件，直到105年已攀升到440件，四年增加5成以上。性別歧視申訴案件有逐年攀升趨勢。其中懷孕孕婦請假遭扣薪，或惡意資遣懷孕勞工的案件，也是層出不窮，勞團認為罰則太輕，雇主根本罰不怕。
==桃園市產業總工會秘書 林佳瑋==
當然會覺得不夠啊
因為其實坦白說罰30萬的話
對資方來說 他不痛不癢
然後他可以省下一個人事成本
新北市勞工局則強調，針對違反性平開罰的部分，不少是因為雇主處理態度不積極才開罰，其中不少案件，涉及性騷擾等，依法被開罰10到15萬元不等。另外惡意資遣懷孕勞工的部分，如果不改善，可連續開罰，最重150萬元。
記者 黃立偉 吳嘉堡 新北市報導
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