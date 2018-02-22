















桃園市八德區今天上午8點多驚傳疑似有爆裂物，報案民眾在廣福路20巷43弄的小吃店前方，看到被放置寫著「內有炸彈」的扁方型紙盒，警方到場後立即封鎖現場，並通知刑事局防爆小組前來處理。報案民眾表示，自己在８點４７分時看到疑似爆裂物的盒子並報警。八德分局偵查隊副隊長盧俊源表示，「目前本分局正針對案發現場周遭的監錄系統進行調閱，並查訪附近民眾，目前正持續偵辦當中。」防爆小組在上午10點50分、用機器人將疑似爆裂物、夾進防爆桶後帶走，釐清內容物到底有無危險性，目前不排除可能是惡作劇，警方目前已調閱路口監視器尋找放置人，詳細情形有待進一步了解。綜合報導