桃園八德驚傳疑似爆裂物 警封鎖現場處理公視 (2018-02-22 00:00)
桃園市八德區今天上午8點多驚傳疑似有爆裂物，報案民眾在廣福路20巷43弄的小吃店前方，看到被放置寫著「內有炸彈」的扁方型紙盒，警方到場後立即封鎖現場，並通知刑事局防爆小組前來處理。
報案民眾表示，自己在８點４７分時看到疑似爆裂物的盒子並報警。八德分局偵查隊副隊長盧俊源表示，「目前本分局正針對案發現場周遭的監錄系統進行調閱，並查訪附近民眾，目前正持續偵辦當中。」
防爆小組在上午10點50分、用機器人將疑似爆裂物、夾進防爆桶後帶走，釐清內容物到底有無危險性，目前不排除可能是惡作劇，警方目前已調閱路口監視器尋找放置人，詳細情形有待進一步了解。
綜合報導
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【優眠迎春特級】撒哈拉高硬2.3強化連結式床墊(5尺)
- DW Daniel Wellington Classic 時尚女錶-銀框x咖啡/36mm
- PORTER - 迷幻復古MORI復古斜背包 - 深紅
- 【Z.O.E】高CP值皮網雙層辦公椅
- Jaybird Freedom2 藍牙運動耳機 碳石黑
- 大東山珠寶 天然阿卡珊瑚項鍊墬飾#0001
- 【SEIKO 精工】PROSPEX 太陽能計時腕錶-黑/V194-0AA0D(SSC
- 石頭記 典藏優雅星光白玉髓-座觀音項鍊
- DW Daniel Wellington 經典Southampton女腕錶-白/金框/36mm
- [促銷] CHIMEI奇美 75吋4K聯網液晶顯示器+視訊盒(TL-75U700
大學學測放榜 明道中學大放異彩【大成報】
醉女「激戰」中還和男友通話6次 事後卻告性侵【NOWnews今日新聞】
好糗！「股溝妹」大展縮骨功 狂鑽洞只為這件事【NOWnews今日新聞】
國民黨桃園市長3人參選 楊麗環氣勢最強勁【台灣好新聞報】
半夜嘴饞赴約吃烤鴨 OL竟遭友人「老漢推車」【NOWnews今日新聞】