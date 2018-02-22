















台中市北區雷中街清晨發生火災，狹窄巷弄停滿車輛造成難滅火。警消到場時已經全面燒起來，火勢不到三十分鐘就撲滅，但卻在二樓發現三死者，警消初步研判，可能是熟睡中逃生不及。消防人員緊急拉水線，很快就控制火勢，救出65歲的婦人，身上有45%的二度灼傷，緊急送醫。而清查火場時，警消在二樓發現三名死者，除了70歲的黃姓死者，還有33歲的四兒子，及一起在一中街創業賣服飾的蘇姓女友。死者家屬接獲消息，趕來現場，卻見不到女兒一面。台中市消防局指出，起火是兩樓透天厝，有頂樓加蓋，一樓有神明廳及飲水機等設施，一、二樓都堆滿書籍等易燃物。這場火警造成三死一傷，死者全都集中在二樓的起居室，警消研判，熟睡中的三人根本來不及逃生，由於是舊式住宅，加上一樓燃燒情形嚴重，目前朝電線走火方向調查。黃千容 賴世杰 台中報導