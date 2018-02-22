台中北區清晨火警 1婦人獲救3人死亡公視 (2018-02-22 00:00)
台中市北區、雷中街、透早一棟透天厝發生大火，因為巷子窄，又停車塞路，造成消防車難靠近。警消初步判斷，死亡的三個人、可能在睡、來不及跑出來。
火勢猛烈，不斷從二樓竄出，老鄰居們都很急，但熾熱的火焰，根本無法靠近。
==居民==
燒過來了啦
怎麼會沒有水呢
消防人員緊急拉水線，很快就控制火勢，救出65歲的婦人，身上有45%的二度灼傷，緊急送醫。
清查火場時，警消在二樓發現三名死者，除了70歲的黃姓死者，還有33歲的四兒子，及一起在一中街創業賣服飾的蘇姓女友。死者家屬接獲消息，趕來現場，卻見不到女兒一面。
==蘇姓死者媽媽==
（媽媽 (蘇姓死者)媽媽)
（來不及 都來不及了)
鄰居表示，這家人已經在這裡租屋十多年，夫妻倆雖然信仰不同，平常相處融洽，與鄰居也會打招呼。
==鄰居 吳先生==
他先生好像是信密宗的
他(夫妻)兩個信的教不一樣
太太信基督教的
（平常相處怎麼樣 跟大家)
很好很好 他這個人非常好
台中市消防局指出，起火是兩樓透天厝，有頂樓加蓋，一樓有神明廳及飲水機等設施，一、二樓都堆滿書籍等易燃物。
==台中市消防局八大隊大隊長 林裕芳==
一樓是屬於神明廳
堆放了不少雜物
我看樓上的房間也不少雜物
負載量很大
第一個逃出來的人
可能是及早逃出
那其他的人可能在睡夢中
來不及逃出
這場火警造成三死一傷，死者全都集中在二樓的起居室，警消研判，熟睡中的三人根本來不及逃生，由於是舊式住宅，加上一樓燃燒情形嚴重，目前朝電線走火方向調查。
黃千容 賴世杰 台中報導
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