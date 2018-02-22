桃園八德區一小吃店前 遭放置疑似爆裂物公視 (2018-02-22 00:00)
今天上午8點多、桃園市八德警分局接獲民眾報案，說在一間小吃店前、疑似有炸彈。防爆小組處理後發現並無發現炸彈。
警方到現場後、立即封鎖現場，防爆小組也在早上10點50分，用機器人、把寫有「裡內有炸彈」的紙箱、夾進去"防爆桶"中，帶回去虎頭山空地處理。打開後發現、裡面只有2個玻璃瓶、2個塑膠飲料瓶、3個空紙盒及一些碎玻璃，認定是在給人惡作劇。目前警方要調監視器看到底誰放的。
綜合報導
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