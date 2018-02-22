雲林查獲"鏈豆仔"賭場 查扣賭資.槍.毒公視 (2018-02-22 00:00)
雲林警方接獲線報，在斗六市區消防局旁邊的一處鐵皮屋，有賭間，抓到王姓主嫌，也抓到44名賭客，現場查扣賭資114萬元賭資及改造槍彈、毒品。
凌晨2點多，警方持著搜索票，來到斗六市區一處鐵皮屋，先將在外面把風人員控制，查到經營職業賭場王姓等主嫌5人及賭客44人總共49人，並扣賭具鏈豆仔、無線電、監視器和現金賭資114萬元。
==斗六分局副分局長 李仁==
鏈豆仔是六角型
上面寫著
帥、仕、相、俥、傌、炮 六個字
賭客押金若中
以一賠四方式來賭博
這是比較傳統的一個賭具
雲林警方表示，為了防止賭博風氣，警方在過年前曾成功掃蕩大規模賭博性電玩，沒想到年假結束，馬上又接獲線報說，有賭場賭得火熱，而且賭場就在雲林縣消防局旁邊，鄰近還有許多公家機關，行徑明目張膽。
==斗六分局副分局長 李仁==
賭場因為旁邊就是KTV
可能平常比較吵雜不容易發現
之前有但斷斷續續(經營)
我們有查了幾次都沒有
最近有查緝到
所以我們就有申請到搜索票
順利查緝到案
現場查獲的40多人，有年輕人也有長者，多為在地斗六人，但因為人太多，警方出動兩台中型巴士，載回警局偵訊，由於現場也查獲K他命毒品、改造手槍與子彈，全案分別依賭博、槍砲彈藥刀械管制條例和毒品等罪嫌移送法辦。
記者王威雄 雲林報導
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