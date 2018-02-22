記者何沛霖／高雄報導

2018年高雄國際馬拉松路跑活動將於25日舉行，環保局提前於22日啟動各項措施，要求排放空氣污染的主要工廠事業，比照空氣品質不良期間的應變作為，盡最大努力維持賽事期間的空氣品質，讓跑者能有乾淨的空氣。

環保局局長蔡孟裕表示，環保局從春節前一週即請前20大工廠配合，比照空氣品質不良情況，規劃從路跑前三日（22日）開始至當日（25日）連續應變，並暫停吹灰作業。中鋼、中油、台電等單位回覆將採部份機組停俥或降載、停產因應；台塑、長春石化等廠提高污染防制設備效率；三芳化工、光陽工業等調整排休減少作業量；台船減少噴砂及噴漆作業等。

這幾天，環保局將針對左營、楠梓、梓官、三民及前金等各路跑區的污染源加強查核，包括巡查納管工廠、加油站及工地的作業情形、督促各場所作好污染防制措施、要求工廠堆置區及工地加強灑水或覆蓋防塵網並加強洗掃車行路徑，並宣導配合路跑當天暫停或減少各項開挖作業。

環保局也調整了這三天的洗街路線，加強路跑沿線及鄰近道路的洗街作業，活動當天的作業並將提前於凌晨3點完成，避免道路溼滑影響路跑活動。預計每日洗街至少200公里，可減少總懸浮微粒（TSP）8.28噸、懸浮微粒（PM10）1.56噸、細懸浮微粒（PM2.5）0.36噸。

蔡孟裕表示，高雄市2月的天氣適合路跑，但恰逢空品不良好發季節，因此環保局盡力提前做好各項預防措施，減少當日空氣品質不佳的發生機率。當天也會透過各個空氣品質測站，以及沿路附近的空氣品質微型感測器，監測即時空品狀況。蔡局長也提醒，高雄市冬季空品不良大眾交通免費措施仍在實施中，馬拉松活動當日客運、公車、輕軌仍維持全天免費，建議要去加油的朋友多利用，減少私人交通工具造成的空氣污染。

關心路跑當天空氣品質的朋友，也歡迎加入環保局臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/kaohsiungepb/），「高雄空品報你知」影音平台會提供空品預報，可以提前獲得當天的空氣品質資訊，歡迎市民朋友多加利用。