記者羅綸宏／新北報導

新北市三重區六福里，屢獲新北里環境認證5星級的殊榮，這次里長洪順亮又發揮巧思，把一處鐵絲網隔牆的髒亂點，綠美化成會呼吸的廊道，其中造型可愛的「雨鞋盆景」不但環保，也成為里民拍照、打卡的熱門景點。

三重區力行路與中正路145巷口最近煥然一新，成了一處會呼吸的綠廊。這裡原本是鏽蝕斑斑的鐵絲網隔牆，不但有礙觀瞻也是垃圾堆積的髒亂點，六福里長洪順亮發揮巧思，號召里民捐出廢棄雨鞋，在新設的原木隔板上，懸掛各種造型可愛的「雨鞋盆景」，然後再點綴風車等環保素材，營造出綠意盎然的景象。

經過綠美化改造後，這裡不再是垃圾堆積的髒亂點，反而成為民眾拍照打可的熱門景點，對於里長的用心，附近里民都讚譽有加。

圍籬綠美化完成後，原本在一旁賣小吃的里民，隨即加入志工行列，每天幫忙澆水，細心呵護牆上的植栽，以實際行動來回饋鄉里。三重區六福里屢獲新北市里環境認證5星級的殊榮，這次又成功綠美化髒亂點，讓六福里的環境品質更上一層樓。