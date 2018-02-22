引進毒品擬真教具 打造無毒友善校園台灣好新聞報 (2018-02-22 21:43)
記者萬世璉／新竹報導
寒假過後，新學期開學了。新竹市中小學為了讓孩子趕緊收心，回到正常的學校生活，在開學第一週以無毒安全友善校園環境為主題，這次示範學校來到西門國小，透過小朋友的反霸凌表演，強調以「尊重、關懷、同理、包容、安全、參與」積極推動「防制校園霸凌」。
防制學生藥物濫用，現在的毒品跟一般的食品包裝相似度極高，容易誤食，現在也透過擬真教具讓孩子了解現在毒品可能呈現的模樣。
友善校園週活動，邀請新竹市警察局少年隊、新竹市學生校外會共同與會，並一起宣誓，強調校園安全與身體健康的重要性，讓霸凌、毒品及色情暴力遠離校園，落實友善、健康、安全的溫馨校園。
※ 【台灣好新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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