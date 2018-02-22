記者黃家柔／桃園報導

桃園市長鄭文燦22日上午前往平鎮區，出席「社子埤塘生態公園啟用典禮」，鄭文燦表示，社子埤塘生態公園運用社子3A池埤塘規劃而成，由市府與石門農田水利會分工執行，總經費共4,600萬元，其中石門農田水利會負責池體內面工程，經費2,600萬元；公園內部設施、環湖步道、植栽、照明等綠美化工程則由平鎮區公所負責，經費2,000萬元，可提供休閒、景觀、舉辦活動等功能，增加市民活動空間。

鄭文燦指出，桃園升格後，市府針對大型埤塘提出「一區一埤塘公園」計畫，規劃設置30座埤塘生態公園。社子埤塘生態公園由石門農田水利會、平鎮區公所及市府以耐心、魄力，與土地原使用人進行協調，讓社子3A池埤塘恢復公共使用，進而規劃為埤塘公園。

社子3A池埤塘水域及陸域完整，埤塘生態公園總面積1萬6,000平方公尺，提供市民休閒空間。青塘園有「送子鳥─白鷺鷥與男孩」裝置藝術，八德埤塘公園有「四眼呱呱─青蛙王子」裝置藝術，未來亦會在社子埤塘生態公園設置公共裝置藝術，發展為地方景觀地標。

桃園市長鄭文燦前往平鎮區，出席「社子埤塘生態公園啟用典禮」。

鄭文燦也針對社子埤塘生態公園周邊的公園開發、社區道路拓寬及電塔遷移進行說明。三安集會所後面土地將以減半徵收的方式，取得公園預定地，進行公園規劃及開發；同時，也決定拓寬社子埤塘公園對外聯絡道路及華安社區周邊道路，讓交通、防災更方便。

關於平鎮電塔遷移，鄭市長說，市府秉持「社區優先、市民優先」原則，持續與台電公司協商，目前第一階段先將新華路5座電塔，沿著66快速道路地下化，讓華安社區邁向無電塔化。包括桃園市議員謝彰文、莊玉輝、舒翠玲、市府工務局長黃治峯、平鎮區長何明光、石門農田水利會長呂芳堅均出席啟用典禮。