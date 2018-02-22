（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市和平區區長林建堂因涉嫌收受賄款，並承諾讓王姓男子擔任機要秘書，今天被台中地檢署依瀆職罪嫌起訴。市府表示，盼司法機關毋枉毋縱，貫徹廉能標準，區民權益不受影響。



台中市政府今天發布新聞稿表示，針對台中市原住民自治區和平區的民選區長林建堂，涉賣官籌錢選舉遭台中地檢署起訴，台中市政府民政局表示，台中地檢署是以瀆職罪準受賄罪起訴林，市府堅持廉能，並尊重司法。



台中市民政局副局長盧政遠表示，依據地方制度法第83-2條規定，和平區成為台中市山地原住民區地方自治區，並配合「地方制度法」修正，於103年12月25日由和平區區民選舉區長。



因案件尚未經法院判決，依法林區長仍得繼續執行區長職務，若依刑事訴訟程序被羈押或通緝，或經一審判決最輕本刑為五年以上有期徒刑，市府將依地方制度法規定停止職務。



台中市民政局指出，對於民選區長涉貪，市府盼司法機關毋枉毋縱，貫徹廉能標準，市府也將持續協助和平區推動各項施政，確保區民的權益不受影響。（編輯：方沛清）1070222