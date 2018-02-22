▲巧虎光碟掉出「神秘記憶卡」，偷腥夫鹹溼對話全曝光。（示意圖／翻攝自salon）

台中市一名張姓已婚男子，2015 年間和張姓小三大搞婚外情，並在車內大膽調情，鹹溼對話全被行車記錄器拍下，而張男也小心翼翼拔出記憶卡收藏。怎料某天陳姓妻子到車上替孩子拿「巧虎」光碟時，竟意外發現這張「偷腥記憶卡」，氣得她崩潰提告，夫妻倆也因此簽字離婚。

據了解，張男原本打算帶著小三上摩鐵啪啪啪，卻找不到接受優惠券的旅館，情慾難耐的 2 人便直接在車上大膽調情，過程中還不斷說出「很飢渴」、「你看安全帶弄了以後，你看就會 X 凸」、「你看你內衣不給我弄好」、「你跟他說我不用（保險套）啊，我又不愛用這個」、「真的很爽喔」、「現在腰很痛」等鹹溼對話，全被行車記錄器拍下。而張男偷吃後也不忘擦嘴，悄悄將記憶卡拔出並好好收藏。

怎料，某天妻子上車替孩子拿巧虎光碟時，意外發現這張偷腥記憶卡，她聽完後當場崩潰，憤而對張男提告並簽字離婚。對此，張男辯稱和林女只是朋友，當天剛好她生理期來，並沒有發生性行為，且錄影的光碟是擷取片段屬違法取證，應排除也無法佐證，提出上訴。

台中高分院審理此案，法官認為行車器錄器於事前安裝，並沒有任何介入等違法行為，雖然由陳女家人剪接影片片段，但是為了維護家庭、婚姻完整的應有權益，因此駁回上訴，判處張男 6 個月徒刑，得以易科罰金。