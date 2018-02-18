《孤島驚魂5》新演示：高空跳傘、空襲伊甸反派北京新浪網 (2018-02-18 08:48)
IGN近日又發佈了一段全新的《孤島驚魂5》的試玩演示視頻。在這段視頻中我們能見到《孤島驚魂5》與前作的各類創新與變化，一起來看一下。
IGN《孤島驚魂5》演示：
在本作中，玩家不僅可以體會到《孤島驚魂》系列前作的多樣玩法，全新的夥伴系統：狗與人的配合能讓你在這個充滿邪教的「荒地」不再孤單。而全新的飛行載具等等也讓你有了更多的方式在這個世界遨遊。另外，開放世界所流行的釣魚玩法在本作也得到了保留。諸如全新的情報系統、分享系統以及非線性的故事等更多的詳情，玩家們也可以自己在遊戲中盡情探索。
《孤島驚魂5》預計於3月27日正式發售，預計登陸PC、PS4以及Xbox One平台，敬請期待。
視頻畫面：
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