知名廠商Kinetiquettes宣布將與卡普空合作推出一款雷狼龍手辦雕像。這也是Kinetiquettes推出的首個《怪物獵人》系列的手辦雕像。

據悉，這個手辦雕像不僅包含了雷狼龍本體之外，還包含了一男一女兩位身著雷狼龍套裝的獵人以及一隻艾露貓。從整體的造型和顏色搭配來看，這款手辦雕像的顏值都是非常的高了，不過Kinetiquettes目前仍為公佈這款手辦雕像的價格以及預購時間。有興趣的朋友還需要耐心等候了。

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