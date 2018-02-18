《怪物獵人》雷狼龍手辦帥得飛起 一龍一貓一對男女北京新浪網 (2018-02-18 08:54)
知名廠商Kinetiquettes宣布將與卡普空合作推出一款雷狼龍手辦雕像。這也是Kinetiquettes推出的首個《怪物獵人》系列的手辦雕像。
據悉，這個手辦雕像不僅包含了雷狼龍本體之外，還包含了一男一女兩位身著雷狼龍套裝的獵人以及一隻艾露貓。從整體的造型和顏色搭配來看，這款手辦雕像的顏值都是非常的高了，不過Kinetiquettes目前仍為公佈這款手辦雕像的價格以及預購時間。有興趣的朋友還需要耐心等候了。
更多圖片：
關鍵字：
上一則：AI做不到 臉書審查檢舉靠這招
下一則：AI做不到 臉書審查檢舉靠這招
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
果凍板．HFPWP 果凍．nike 果凍．Kitty 果凍．果凍膜．Apple 果凍．ee9 果凍．果凍 面膜．Lucky 果凍．JuJu 果凍鞋．psv 果凍．Miro 果凍．neo 果凍．FP 果凍．果凍筆．MICKY 果凍．Ziya 果凍．LL 果凍．Aimee 果凍．hori 果凍．Flyer 果凍．a5 果凍套．ndsi 果凍．G3 果凍套．森永 威德果凍 能量 180g．果凍機．HFP 果凍．mb 果凍．Miaki 果凍．果凍套
三星Galaxy S9三色渲染圖曝光 超強雙攝像頭【北京新浪網】
《龍珠：超》最強孫悟空自在極意功終極形態曝光！【北京新浪網】
蘋果狠狠坑了三星一把 後者的OLED面板賣不出去了【北京新浪網】
島國動畫製作進行人員生存狀況堪憂 用愛不能解決問題【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》