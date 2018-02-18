新華網 張茵 余申芳

新年來啦，紅包包起！

在這普（cai）天（yuan）同（gun）慶（gun）的日子里，如果你以為春節紅包是中國老百姓才有的「私人訂製」，你就out了。

作為新年重頭戲，壓歲錢和紅包不僅走出了國門，甚至一不小心走出了亞洲。關於春節紅包那些事兒，各國都有哪些「套路」？送錢壓歲哪國更強？

英美：錢不在多，重在祝福

與國內情況相比，在英美等國家，孩子們的壓歲錢可謂「少得可憐」。

關係一般的親友一般會給1至5美元的紅包，偶爾有一兩個關係特別好的會給孩子10美元（約63元人民幣）的紅包。

除此以外，美國華人還會包一些1美元的小紅包，發給共事的「歪果仁」，讓他們也感受一下中國新年的快樂。

英美等國家的華人不會利用紅包摻雜其他隱性含義。無論是給孩子壓歲錢，還是大人之間作為祝福的小紅包，都是為了增加過年的喜悅。

韓日：白色「紅包」象徵純潔乾淨

對小孩子來說，過年沒有什麼比紅包更重要。我們的近鄰韓國和日本，新年也有發壓歲錢的習俗。

在韓國，壓歲錢也叫「歲拜錢」，一般只給到孩子高中畢業之前。春節時，孩子們坐在一起，按照年齡大小輪流行大禮，年紀大的孩子會拿到更多的壓歲錢。一般來說，小學生會收到5000至1萬韓元（（約30元至60元人民幣））的紅包，初中生和高中生可以拿到1萬至5萬韓元的紅包。

在日本，紅包的對象主要給自家或親友的孩子，關係一般的朋友家的孩子不需要給。據《京都新聞》報導，過年期間，孩子們平均每人能收到3.6萬日元左右的壓歲錢（約2117元人民幣）。

與中國「紅紅火火」的紅包袋相比，韓日紅包最大的不同之處在於，它們習慣用白色信封。這是因為在韓國和日本的傳統文化中，白色象徵純潔乾淨，也象徵長輩對晚輩的祝願。

新加坡：2元紅包就能討孩子歡喜

紅包是財運的象徵，不過新加坡華人在壓歲錢上十分「吝嗇」。新加坡家長給孩子派發的「紅包」，數量雖多但分量很輕。

打開「紅包」抽出的可能只是一兩張2新元票面的新幣(約10元人民幣)，最多也就是20新元(一般都是雙數)，主要是求個吉利。

孩子們也並不介意錢的多少，因為孩子們互相「攀比」的是誰拿了多少個「紅包」，而不問拿了多少壓歲錢。

越南：北稱「賀歲」，南為「利是」

在越南，給壓歲錢最初是指將銅錢穿起來，用紅線綁成龍形或寶劍形，放在孩子的床腳或枕邊，以震懾妖魔鬼怪，讓孩子安心睡眠。之後壓歲錢演變為新年給孩子和老人送紅包，意味著能給人們帶來喜悅和幸運。北部習慣稱紅包為「賀歲」，南方稱作「利是」，與「利事」、「利市」諧音，取其大吉大利、好事連連之意。

資料圖：當地時間2016年2月6日，越南河內，越南民眾慶祝中國農曆春節，街頭集市出售紅包袋以及各種裝飾品。

從前長輩給孩子的壓歲錢並不多，象徵性地給個500或1000越南盾(約0.1元至0.3元人民幣)，有時不給錢，就給塊糖果。隨著經濟發展，人們給的壓歲錢也越來越多，還有放美元的，一般是兩美元紙幣。根據個人關係的親疏遠近，壓歲錢一般從5000到10萬越南盾（約1.5元至30元人民幣）不等。

中國：「紅包」傳統搭上科技快車

當農曆新年的古老傳統遇上互聯網時代，發紅包等民俗有了新玩法——電子紅包。

電子紅包的創意最先由「微信」推出，其他互聯網巨頭隨後爭相加入紅包大戰：微博「搶紅包」、支付寶「五福紅包」、騰訊「走運紅包」……手指輕點之間，人們體驗到科技進步與社交分享帶來的歡樂。

電子紅包的興起，體現了國人對傳統紅包文化的重視，還凸顯了新時代賀新年方式的變遷。不過，當「紅包大戰」成為全民狂歡時，別忘了，團圓才是春節的「第一主題」。「世界上最遙遠的距離，不是天涯海角，而是我就在你面前，你卻在玩手機。」紅包雖然增添無限歡樂，但陪伴家人必不可少。新春佳節轉瞬即過，還是放下手機，多和家人聊聊天。

（綜合文字來源：新華網、人民網、參考消息網）