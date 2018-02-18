新浪手機訊 2月18日上午消息，美國社交網站Twitter官方今日宣布，將於30天后停止開發Mac應用並下架其應用。

2010年4月9日，Twitter宣布收購Tweetie，並於2011年1月6日，收購Tweetie的桌面版，在Mac App Store上推出，運行7年之後這款應用就要告別Mac App Store了。

儘管Twitter官方已經停止開發官方應用，但用戶仍可使用Tweetbot或Twitterific等第三方應用替代，他們仍支持macOS系統。

Twitter在Mac應用程序死亡並不令人驚訝。隨著macOS正進行重大設計，這款應用幾乎被放棄了幾年，所以死亡也在情理之中。

目前，Twitter建議用戶在Mac上使用網頁瀏覽獲得完整體驗，並且正在與NDA合作，將其iOS應用程序植入Mac平台，使用戶獲得最佳體驗。

近年來，蘋果的Mac App Store發展並沒有如願像iOS App Store那樣成熟，除了蘋果自身應用之外，其他官方應用少的可憐，模仿應用充斥這平台。

不過有個挽救macOS的好消息，據傳在今年的WWDC（開發者大會），macOS或迎來重大更新實現「Marzipan計劃」，讓iOS應用有可能在Mac電腦上運行。所以這次的Twitter應用下架，是個前兆嗎？