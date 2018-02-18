記者蕭碧月、張朝福／嘉義報導

嘉義市立博物館與國立臺灣工藝研究發展中心合辦館際交流《臺灣‧瑞典漆藝合作研創展》，在輕快、活潑的陶笛聲中揭開此展的序曲，本展介紹臺灣與國外團隊共同合作研發的漆藝作品，歡迎市民大眾一起來欣賞漆藝之美。

國立臺灣工藝研究發展中心在思考傳統工藝產業體質轉型之際，開始提出「A NEW LAYER」工藝設計精品國際推動計畫，從2014開始邀請瑞典知名設計師Matti Klenell、Carina Seth Andersson、Stina Lofgren及TAF設計團隊來臺灣進行工藝踏查、研創，並以臺灣工藝家及工藝從業人員共同開發漆藝產品，也開啟了此次展覽的契機，更是代表臺灣工藝與瑞典設計的異文化交流、融合與新生。

國立臺灣工藝研究發展中心致力協助擁有精湛技藝的臺灣工藝家拓展視野與國際接軌，透過展現在東亞具千年歷史的漆藝材料為主題，辦理《臺灣‧瑞典漆藝合作研創展》以邀請來自北歐瑞典的設計師以不同角度轉換漆藝材料本身的天然、環保與手感優勢，同時與臺灣工藝師的交流合作研創模式開發漆器作品。本展覽作品以跨國際及跨媒材方式，結合木、竹、布等材料進行研究開發，發展多樣的裝飾技法，以發揮漆藝材質特性，創造出瑰麗的視覺藝術境界，呈現漆器的獨特魅力。

本展共計展出64件精湛傑出的作品，展現臺灣與瑞典兩地國際交流的成果，同時是嘉義市立博物館與國立臺灣工藝研究發展中心的館際交流活動。透過館際交流的方式，首次在市立博物館展示漆藝作品，介紹多元的工藝品提供市民大眾欣賞，希冀在地工藝的發展能量能藉此獲得提升。

《臺灣‧瑞典漆藝合作研創展》展期自2月10日至4月8日於嘉義市立博物館一樓大廳展出，在開幕記者會當天特別邀請漆藝家洪桂花老師以嘉義市市花「艷紫荊」為彩繪圖像，帶領市民朋友一起完成傳承千年工藝「蒔繪漆盤初體驗」。除夕和初四(周一)文化局、博物館休館，其他時間正常開放，春節期間歡迎大家來文化局、博物館欣賞展覽。