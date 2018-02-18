記者李文生／台南報導

春節過年大吃大喝，熬夜玩樂，造成牙齒出狀況大掃興，牙醫師林孟儒表示，年節過後，民眾求診大多數為急性牙髓炎、牙齒咬斷裂、牙周炎、假牙脫落等症狀，呼籲民眾為了安心過好年，要保健牙齒，可先把稍有狀況的牙齒處理好，洗牙保養、補蛀牙等。此外，不要用牙齒挑戰硬殼海鮮、瓜子等，以免造成牙齒崩裂，影響過年好心情。

牙齒有狀況，要前往牙科診所就醫。

台南遠東牙醫集團總院長林孟儒表示，根據該集團佳里、善化、安和及海佃等4個分院統計資料顯示，每年春節過後，大多數前來求診的病患是急性牙髓炎、牙齒咬斷裂、牙周炎、假牙脫落等症狀。分析原因應是過年期間，吃東西不慎、作息不正常所造成，此類患者可稱為牙科的年假症候群類型患者。

牙齒崩裂。

林孟儒醫師表示，過年期間，牙科診所普遍都休診，因此，這段時間最怕牙痛，雖然牙痛不是病，但痛起來要人命的苦狀，會讓快樂的年節氣氛掃興的。而其原因是春節可能熬夜聚會、打牌，而忽略潔牙，加上疲累免疫力下降，最常衍生的牙齒問題是牙齦腫脹、口臭、刷牙流血等初期牙周病現象。

牙齒崩裂實牙。

林孟儒醫師建議說，預防勝於治療，要避免這些突發病痛，最好趕在年假前，先把有狀況的牙齒處理好，洗牙保養、補蛀牙等，這些看似簡單的小動作，卻可以讓牙齒頭好壯壯，安心過好年。至於牙周病患者，要提早治療控制。更不要用牙齒挑戰硬殼海鮮、瓜子等，建議善用輔助器械，因為臨床上有太多硬咬海鮮外殼、骨頭而造成牙齒崩裂的病例。

牙周病加重。

林孟儒醫師表示，如有牙齒不適症狀，過年後趕快找牙醫診所報到，由專業醫師照顧處置，配合多休息，補充蔬果適當營養素，復原情形很好的。這類年節症候群患者千萬不得大意，不要隱忍拖延就醫，最怕病人自行買止痛藥服用硬撐，呼籲民眾要保健牙齒，如有狀況，就要盡早前往牙科診所就診。