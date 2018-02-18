記者蕭碧月、張朝福／嘉義報導

「一年復始，萬象更新」，嘉義市政府衛生局貼心設計「您的生活健康嗎?」連連看小遊戲，邀請大朋友、小朋友在新的一年一起動手動腦反思如何讓生活品質更上一層樓，連成圈圈者「狗」然厲害，連出叉叉者只要下定決心的調整壞習慣，健康也會旺旺來。

衛生局長張耀懋表示，提醒大家小心零食的陷阱，實踐「少即是多」的新幸福，過年走春送禮時，記得健康採購在地當季蔬果及天然食材，少買加工食品(例如蜜餞、糖果、餅乾、含糖飲料)，多喝白開水，並用新鮮水果代替年節零食及含糖飲料，給你年味沒負擔，並祝福大家身體健康，萬事如意。

健康即是財富，遵循蔬果「嘉」運動小撇步，賺飽健康頭香過好年：



一、跟風旅蛙尋嘉之美，絕佳健走地點報你知。



二、迎春踏青eye健康，出門注意空污警報戴口罩。



三、能動更是福，每分每秒增加身體活動，團圓人不圓。



四、大餐進食順序：先菜、再肉、後飯，加上一口肉配2口菜，用餐沒負擔。



五、零食、醬料乃身外之物，減鹽減糖減油健康大確幸。



六、慢性病族群按時服藥，美好假期安心過。