容克表示應簡化歐盟防務與安全決策程序北京新浪網 (2018-02-18 07:53)
新華社慕尼黑２月１７日電（記者沈忠浩）歐盟委員會主席容克１７日在德國慕尼黑表示，歐盟應簡化在共同防務與安全政策方面的決策程序。
容克當天在慕尼黑安全會議上發表演講說，歐盟共同防務與安全政策的決策程序不應繼續遵循「一致通過」的原則，而應通過遵循「有效多數」原則簡化決策程序，提高決策效率。
２０１７年，歐盟成員國簽署了「永久結構性合作」防務合作協議（ＰＥＳＣＯ）。對此，容克表示，這是歐盟過去２０年來在防務政策領域邁出的最重要的實質性一步。
此外，容克呼籲簡化歐盟軍事採購程序，增加防務領域的研究投入。
容克還說，歐盟與北約的關係不會改變，歐盟追求更加獨立的防務與安全政策並不意味著與北約和美國對抗。
為期３天的第５４屆慕尼黑安全會議１６日開幕。中東地緣危機、軍備控制、朝核問題等成為會上各方關注重點。
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