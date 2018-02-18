MLB／吳昇桓右手出狀況 遊騎兵可能退貨NOWnews今日新聞 (2018-02-18 07:52)
韓籍救援投手吳昇桓日前傳出和遊騎兵簽約，得以延續大聯盟生涯，不過今(18)日根據MLB官網報導，遊騎兵發現吳昇桓右手臂有傷勢的隱患，雙方可能會暫緩後續談判。
遊騎兵二月初以一年275萬美元的價碼簽下吳昇桓，另外還附加了2019年450萬的球隊選擇權，希望能借助他的經驗來挽救上季球隊悽慘的牛棚戰力。
吳昇桓過去在大聯盟效力於紅雀2個賽季，139局的投球中累積了39次救援成功，防禦率2.85、三振率10.2；上賽季從國家隊回歸球隊後，他表現糟糕，整季防禦率高達4.10，戰績是1勝6敗。
雖然吳昇桓過去在大聯盟沒有什麼傷病的問題，但他在韓職時確實曾在2009年受過肩傷，並在2010年接受了肘部去骨刺的手術，遊騎兵可能在MRI檢查中看到了一些問題。
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