過去曾經有這樣麼多人，這樣子迎接「中國之光」黃安......KNOWING新聞 (2018-02-18 07:49)
網友口中的「中國之光」黃安，農曆年在新竹被野生補獲！網路上罵黃安聲浪此起彼落，看看先前大家是如何回應沸沸揚揚的「黃安之亂」吧。
一家咖啡廳「溫咖啡」在杯子上寫下「最恐怖的夢不是惡夢，是新鴛鴦蝴蝶夢」。
美樂地KTV以避免系統不穩為由，刪除部分歌曲，剛好都是黃安的歌。
你知道嗎？我們去KTV點一首歌來唱，該歌手與所屬的唱片公司可獲得分潤，愈多人點，他就賺愈多。所以如果你不想讓某歌手賺到錢，去KTV就別點他的歌，別怪我沒提醒你喔。
2016年總統大選前，蘋果日報捕獲一名青少年，在背包上別著一張「我這一票鐵定讓黃安笑不出來」。
圖片來源:美樂地KTV、溫咖啡FBKnowing力作《起來！為了更美好的將來：15個夢想先行者的奮鬥告白》 立即下載 KnowingAPP，給你移動世代最酷的閱讀體驗 訂閱 Knowing 電子報
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