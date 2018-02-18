網友口中的「中國之光」黃安，農曆年在新竹被野生補獲！網路上罵黃安聲浪此起彼落，看看先前大家是如何回應沸沸揚揚的「黃安之亂」吧。

一家咖啡廳「溫咖啡」在杯子上寫下「最恐怖的夢不是惡夢，是新鴛鴦蝴蝶夢」。

美樂地KTV以避免系統不穩為由，刪除部分歌曲，剛好都是黃安的歌。

你知道嗎？我們去KTV點一首歌來唱，該歌手與所屬的唱片公司可獲得分潤，愈多人點，他就賺愈多。所以如果你不想讓某歌手賺到錢，去KTV就別點他的歌，別怪我沒提醒你喔。

2016年總統大選前，蘋果日報捕獲一名青少年，在背包上別著一張「我這一票鐵定讓黃安笑不出來」。

圖片來源:美樂地KTV、溫咖啡FB