女性特別容易受到多金男的吸引嗎？華人健康網 (2018-02-18 07:30)
男性的薪水及財產多寡，可能影響女性擇偶時對他們的想法嗎？根據《Evolution and Human Behavior》日前刊登中國科學院(Chinese Academy of Sciences)的最新發表，答案可能是肯定的。
研究團隊表示，女性在面對具有較佳財富能力的異性時，其所評比出的魅力指數有較高的機率偏高。研究中作者提供受試者不同男性及女性的照片，在旁附上其年收入資訊，並要求受試者對於照片中的人的吸引力程度進行評分。
實驗結果顯示，女性受試者在面對具有較高年收入的受試者時，所評比出的吸引力分數出現偏高，平均年收入每增加10倍，吸引力評比即增加兩分。而在男性受試族群方面，影響吸引力評分的主要還是在於異性的外貌。
研究刊登在《Evolution and Human Behavior》的網頁
原文網址 http://www.top1health.com/Article/248/56653
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