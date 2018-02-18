隨著人口老化及飲食的改變，近年糖尿病患持續增加。根據國家衛生研究院調查發現，國內糖尿病患高達175萬人，但真正妥善控制病情者僅1/5，其實除了西醫治療糖尿病，也可以考慮利用中醫「2穴1茶飲」調整免疫力、控好血糖。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東指出，糖尿病已是國人10大死因中的前5名，且人數逐漸攀升，每年以25,000人數在增加，第2型非胰島素依賴糖尿病約佔9成，發病時間在40歲之後，且常合併高血壓、高血脂等「三高症狀」。

治療糖尿病 中醫來幫忙

糖尿病典型的症狀有：吃多、喝多、尿多，以及視物模糊、口乾、疲倦、頭暈，或傷口恢復慢、皮膚搔癢等症狀，初期症狀不明顯，但若輕忽不治療，未來可能會導致失明、心肌梗塞、中風、截肢，或是洗腎等嚴重併發症。

在門診曾收治1名施姓婦人，口服降血糖藥多年，近期開始藥物控制不佳，糖化血色素不斷上升，西醫建議需打胰島素才能控制，後來尋求中醫協助，並於治療1年後，不僅降血糖藥減少，且糖化血色素大幅降低，血糖控制持續穩定中。

糖尿病在中醫屬於「消癉」、「消渴」的範疇，透過藥膳茶飲可改善。

中醫辨證論糖尿病 脾虛是主因

謝旭東中醫師表示，糖尿病在中醫屬於「消癉」、「消渴」的範疇，分上消、中消、下消，上消是喝多，中消是吃多，下消是尿多，與生活習慣嗜酒、飲食喜好油膩、甜食類，或是精神過度緊張關係密切。

而脾虛是糖尿病發病主因，病證多為「陰虛內熱」，所以治療上以「清熱養陰」為主軸，加上糖尿病日久易有「痰凝」、「血瘀」等病理產物，要搭配化痰及活血藥才能提高療效，常用降血糖中藥如：天花粉、丹參、山藥、枸杞、黃耆等。

該名病人在治療上使用白虎加參湯做主方清熱瀉火，並配合丹參、桂枝活血暢通末稍循環，在皮膚癢、疲倦感改善後，以濟生腎氣丸來養陰潤燥，改善夜尿的問題，搭配抽血檢查監測血糖指數，因指數下降，故能逐漸減少西藥的使用量。

太溪穴可養腎補全身。（圖片／華人健康網提供）

控血糖有妙方 2穴位+1茶飲

謝旭東中醫師建議，控制血糖注意事項如下：

1.飲食：高纖、低糖、低脂食物為主，各種油炸類的食物應少吃或是不吃，其他如爆米花、堅果、韭菜、辣椒、大蒜等屬於助熱傷陰的食材也要少吃，此外，少酒、戒菸也有助於血糖的控制。

2.穴位保健：按摩腳上的陰陵泉、太溪，左右邊輪流按各5分鐘，不只降血糖，也能促進下肢血液循環。

陰陵泉穴（如圖）可除濕氣健脾胃。（圖片／華人健康網提供）

3.日常茶飲：一個星期喝2-3次，間隔西藥2小時服用。

《山藥止渴茶》

1.材料：天花粉3錢、山藥3錢、枸杞2錢。

2.作法：天花粉、山藥、枸杞放入茶包，加熱水至500ml，悶煮5分鐘後即可飲用。

3.功效：改善糖尿病口渴、疲倦、視力模糊，適用於一般糖尿病初期的人，易便祕則不建議服用。

原文網址 http://www.top1health.com/Article/33/56812