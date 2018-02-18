飛彈流入葉門叛軍 聯合國擬譴責伊朗中央廣播電台 (2018-02-18 07:18)
根據路透社取得的草案內容，英國、美國以及法國將要求聯合國安全理事會，譴責伊朗未能阻止它的彈道飛彈流入葉門叛軍「青年運動」(Houthi)之手，並誓言就伊朗違規採取行動。
這項決議草案將延長對葉門的制裁一年，並允許安理會針對任何和在葉門使用彈道飛彈有關的活動，採取制裁措施。根據外交人員表示，這項草案由英國提出，在和美國、法國諮商後，送交全體安理會成員國。
美國政府數個月來一直設法在聯合國對伊朗究責，同時也揚言，如果2015年伊朗核子協議的「缺點」無法改正，美國不惜退出這項協議。
美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley)17日在紐約時報(New York Times)發表評論文章。她指出：「自簽署核子協議後，伊朗支持危險的聖戰及恐怖集團顯著增加。伊朗的飛彈和先進武器出現在整個中東的戰爭區。」
伊朗和沙烏地阿拉伯正在葉門進行代理人戰爭，沙國領導的盟軍在2015年介入葉門戰事，支持政府軍對抗伊朗盟友「青年運動」。但伊朗否認供應「青年運動」武器。
這項草案必須在2月26日前獲得通過，但預料將面臨俄羅斯的反對。決議草案要獲得通過必須獲得15國安理會中的9國同意，且其中不能有俄羅斯、中國、法國、美國以及英國這5個常任理事國任何一國的否決。
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
除油煙機．林內 油煙機．櫻花牌 油煙機．林內牌 除油煙機 RH-8025．斜背式 油煙機．油煙機 變頻．變頻 除油煙機．SAKULA 油煙機．豪山 排油煙機．上豪 排油煙機．除油煙機 水洗．除油煙機 90cm．HOSUN 排油煙機．林內牌 油煙機．排油煙機 吸油．排油煙機 斜背．排油煙機．變頻 油煙機．排油煙機 60cm．櫻花牌 變頻 除油煙機．上豪 油煙機．漏斗 排油煙機．櫻花除油煙機．光陽 除油煙機．和成 油煙機．和家牌 排油煙機．油煙機．除油煙機 馬達．RINNAI 油煙機．排油煙機 90cm
兩岸/鄭道聰：台灣要發展 需正視大陸崛起 【中央網路報】
游盈隆：民進黨認同度倒退到最低潮時【中央網路報】
兩岸/黃英忠：大陸招手 台灣有足夠自信嗎【中央網路報】
本報社評--勿再誤判兩岸情勢【中央網路報】
陳學聖:桃園選輸國民黨就掛了【中廣新聞網】