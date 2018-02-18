根據路透社取得的草案內容，英國、美國以及法國將要求聯合國安全理事會，譴責伊朗未能阻止它的彈道飛彈流入葉門叛軍「青年運動」(Houthi)之手，並誓言就伊朗違規採取行動。

這項決議草案將延長對葉門的制裁一年，並允許安理會針對任何和在葉門使用彈道飛彈有關的活動，採取制裁措施。根據外交人員表示，這項草案由英國提出，在和美國、法國諮商後，送交全體安理會成員國。

美國政府數個月來一直設法在聯合國對伊朗究責，同時也揚言，如果2015年伊朗核子協議的「缺點」無法改正，美國不惜退出這項協議。

美國駐聯合國大使海利(Nikki Haley)17日在紐約時報(New York Times)發表評論文章。她指出：「自簽署核子協議後，伊朗支持危險的聖戰及恐怖集團顯著增加。伊朗的飛彈和先進武器出現在整個中東的戰爭區。」

伊朗和沙烏地阿拉伯正在葉門進行代理人戰爭，沙國領導的盟軍在2015年介入葉門戰事，支持政府軍對抗伊朗盟友「青年運動」。但伊朗否認供應「青年運動」武器。

這項草案必須在2月26日前獲得通過，但預料將面臨俄羅斯的反對。決議草案要獲得通過必須獲得15國安理會中的9國同意，且其中不能有俄羅斯、中國、法國、美國以及英國這5個常任理事國任何一國的否決。