徐一拉樂觀看待決賽摔倒 500米目標是爭奪金牌北京新浪網 (2018-02-18 07:20)
平昌冬奧會短道速滑男子1000米決賽
韓聯社江陵2月17日電 17日在江陵冰上運動場進行的平昌冬奧會短道速滑男子1000米決賽中，韓國選手徐怡拉摔倒后爬起繼續應賽並摘得銅牌。賽后徐怡拉在接受採訪時說，摔倒雖然遺憾，但冬奧會在韓國舉行，也是我第一次參奧，結果我很滿足。
就摔倒后的心態，徐怡拉說，不論如何堅持到達終點是選手的本分，今天我在四分之一決賽、半決賽中都向國民展現了好的一面，我也可以開心一笑。
他說，所有選手都渴望金牌，但奧運會也是一個大聯歡，不論成績如何，我儘力了，希望能樂在其中。他還說，取得今天的成績絕不是靠我一個人，很多人為我加油，才讓我發揮了百分百以上的力量。
對於三名韓國選手在四分之一決賽中分在同一組，徐怡拉說，我覺得我們三個人是進行善意的競爭，不論誰摘牌都會送上祝福，所以我才得以安心應賽。（最先出局的）黃大憲走過來鼓勵我全力應賽，他還有剩下的比賽，相信他會取得更好的成績。
日前有部分中國網民在徐怡拉的SNS上惡意留言，問及有沒有想對支持自己的中國粉絲說的話，徐怡拉笑答「你好，我愛你」，引發記者一片笑聲。
對於剩下的500米和5000米接力比賽，徐怡拉說，接力真的很想取得好成績，500米作為選手來說目標自然是金牌，我會努力展現好的一面。（完）
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