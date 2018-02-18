北京生鮮配送員為節日中的市民增添便利，30分鐘將活魚送至市民家中

春節快步向前，轉眼過了大年初一，配送員孫暢覺得，再快的腳步，也很難與他3公里內送貨的速度相比。

大年初二中午，孫暢（化名）騎著車，行駛在大興區的一條公路上。保溫箱中兩條清江鱸魚還在撲騰作響，孫暢在熟悉的道路上駕駛平穩：「按時送到很重要，安全送到更重要。」

節日中，傳統快遞開始放假，而近年來興起的生鮮快遞卻異常忙碌。像孫暢這樣的配送員為節日中的市民生活增添了便利。

「分揀中最怕撞到顧客」

「顧客在購物APP上用手指一點，我們就得開始忙了。」

接到訂單后，23歲的生鮮分揀員郭柱（化名）拿著購物袋，來回穿梭在超市貨台前，「顧客在APP一下單，我們這邊的倒計時就開始了。」

在整個生鮮配送的工序中，分揀員的工作是第一道。顧客下單后，分揀員得根據顧客訂單分揀貨物。

「很多生鮮如龍蝦、蟹一類死了是不能吃的，所以在分揀時必須挑活度高的優先配送。」在這其中，需要分揀時帶一些缸中的水，維持水產的生命。「有些鹹水魚蝦是不能隨便加水的，必須用原缸中的水。」

在郭柱看來，最難搞的還不是生鮮貨物，而是酒類產品。酒類產品易碎，而且部分商品價格昂貴，分揀過程中如果遇到量大的，分揀員就得特別小心，防止出現意外。

此前，郭柱曾在貨倉中做過分揀員，雖然時間要求也很高，但貨倉分揀難度比超市要低一些，「貨倉里都是貨物，即使時間緊，也無需擔心撞到別人。而在超市，你需要時時注意不能撞到顧客。」

郭柱回憶，年前最忙碌時，超市裡顧客人擠人，在人群中既要穿梭自如，又不能撞到顧客，而且還必須保證貨物完好、準確，「聽起來就很難，做起來更要專心致志。」

貨物分揀完畢后，郭柱按照訂單順序將商品放到特製的購物袋中，而後將購物袋依次掛到懸挂鏈上，由懸挂鏈傳送至后倉。此時，郭柱才完成一次完整的分揀。

「既要快，更要穩」

郭柱的一輪分揀工作剛結束，后倉的忙碌就又開始了。

貨物由懸挂鏈送至后倉后，會有專門裝置將貨物送至包裝台上。工作人員將貨物包裝後放入特製的快遞盒，配送工作馬上就要跟上。

此時，七八名配送員正在等候區等候任務，這個生鮮配送任務很快派給了配送員孫暢。

貨物是3KG榴槤，2盒雪蟹腿及2條活鱸魚。出發前，孫暢按照訂單再次檢查貨物，此時的兩條活魚，還在透明的塑料盒中亂蹦。孫暢將盛著魚的盒子拿起，前後檢查是否漏水，隨後將貨物依次整理一遍，最後將快遞盒固定在電動車後座上。

孫暢此前曾在國內一家大型快遞公司做快遞員，轉做生鮮配送員后，孫暢覺得自己工作的技術要求比以前高了不少。「此前多是送一些文件、衣物類的貨物，不必考慮輕拿輕放，而生鮮遞送得時時刻刻注意輕拿輕放。」

孫暢最頭疼的是送雞蛋和礦泉水，前者怕碎，車子不敢開快；後者往往量大，顧客有時一訂就好幾箱，送到時還必須送到門前，「有時沒辦法，就得一趟趟搬」。

為了保證活物新鮮，生鮮配送對時間和距離有著嚴格要求。孫暢周邊3公里是配送範圍，相比他此前做普通快遞員時，範圍反倒擴大了，而配送時間卻大大縮小。上述貨物，孫暢需在30分鐘內送達。

「轄區內每條街道、每個小區你都得心裡有數，這樣才能大大節省時間。」說著，孫暢騎上了電動車，用了25分鐘將貨物送到位。

「顧客的感謝常給我溫暖」

生鮮配送，最怕出現的情況就是生鮮在配送過程中死亡，導致顧客退貨。已經做了5個月生鮮配送員的孫暢，確實曾碰到「挑刺」的顧客。但在他看來，只要誠心解釋，大多數顧客都能理解，有時候，顧客的誠心感謝也讓孫暢感到溫暖。

「你好，家裡大人在嗎？」在配送過程中，孫暢碰到不止一次由孩子開門的情況，家中大人此時多在廚房忙碌。由於顧客需要當面打開檢查是否新鮮，送貨的盒子也需要回收，必須叫家中大人前來收貨。

「請您檢查一下，這個魚還是活的。」說著，孫暢將包裝盒打開，盒中的鱸魚動了一下，男主人看了一下，對孫暢道了謝，還囑咐孩子說聲謝謝。

「很多孩子都很懂事，收貨後會說『叔叔，謝謝！』『叔叔，辛苦了！』遇到這樣的情況，心裏就會暖暖的。」

孫暢遇到過最「挑刺」的顧客，是一位男性顧客，在配送過程中不斷打電話詢問。「其實最後沒有超時間，但那位顧客可能怕貨物死了要退貨，會影響做飯，所以催得急了一些。」但是即便如此，孫暢還是覺得，在他的從業經歷中，理解他工作的顧客還是佔了大多數。

今年是孫暢做生鮮配送員的第一個春節，在他看來，自己也算是快遞業的一個老兵了，但從事生鮮快遞則是新兵。「要求更高了，對自己也是個挑戰。」孫暢認為，時代在發展，快遞業的形態也在隨著時代變遷，自己以後還會繼續做下去。

采寫/新京報記者 盧通