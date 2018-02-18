美國聯邦調查局16日承認，一個多月前接到舉報，稱一名名為尼古拉斯·克魯茲的中學生可能在校園開槍殺人。按照工作流程，這條線索應轉發管轄地分局，但不知何故，沒人轉發，沒人跟進，沒人調查。

本月14日，這名19歲的射擊愛好者闖入佛羅里達州邁阿密市郊一所中學，開槍射殺17人，釀成轟動全美的校園血案。

【致命疏忽】

聯邦調查局16日在一份聲明裡說，克魯茲的一個熟人1月5日打電話舉報克魯茲「持槍且有殺人慾望」、「行為古怪」、「在社交媒體發表過嚇人言論」、「可能製造校園槍擊案」。這通舉報電話包含的信息有理由引起聯邦調查局重視並啟動調查。

聲明說，聯邦調查局本該將這條線索轉給邁阿密分局，供後者跟進調查，但工作人員沒有遵守這一流程，線索就這樣中斷。

聯邦調查局局長克里斯托弗·雷說，會評估整個工作流程，調查到底哪個環節出問題。聯邦調查局去年平均每天接到2100多個舉報電話。

聯邦調查局的上級單位司法部同樣著手調查。司法部長傑夫·塞申斯說，聯邦調查局這一工作疏忽造成佛州校園的「悲劇後果」。

這並非聯邦調查局首次錯失機會。去年9月，一個與克魯茲同名的賬號在一段「優兔」視頻的評論區留言「我要成為一名職業的校園槍手」。聯邦調查局注意到這個帖子並著手調查，卻並未追究賬號使用人，調查不了了之。

在事發學校被視為「問題少年」的克魯茲其實早有「危險信號」。槍擊案事發地所屬的布勞沃德縣警長斯科特·伊斯雷爾說，過去幾年，縣警局收到20多個舉報克魯茲的電話。縣警局正在逐一核查這些舉報信息是否得到恰當處理。

佛州州長里克·斯科特16日要求聯邦調查局局長引咎辭職。佛州聯邦參議員馬爾科·魯比奧等多名共和黨籍議員發表聲明，批評聯邦調查局。

【綽號是「狼」】

美聯社報導，克魯茲沒被學校開除前一直在校射擊隊，多次代表學校參加比賽。他還接受過美國全國步槍協會資助的一項氣槍射擊培訓。

克魯茲的隊友說，這名性格怪僻的中學生痴迷玩槍，槍法「極佳」，話題不離刀和槍，喜歡穿軍事化服裝，以談論獵殺動物為樂，綽號是「狼」。克魯茲被捕時身穿一件寫有「陸軍少年後備軍官訓練隊」字樣的T恤衫。

14日下午，克魯茲用優步軟體打車來到「母校」。他先前因為「違反紀律」被開除，校方一直沒有公佈他究竟犯了什麼事。

進校門后，克魯茲來到12號樓。他先到樓梯間，從隨身攜帶的背包和手提包中取出一支AR-15型半自動步槍和彈匣，而後闖入一層的4個教室掃射。他隨後上二樓和三樓行兇，然後棄槍，混入驚叫四散的學生，逃離現場。

去過槍擊案現場的佛州州參議員比爾·加爾瓦諾說，子彈沒有射穿三樓的鋼化玻璃，否則傷亡人數更多。

克魯茲逃跑后曾在沃爾瑪超級市場、賽百味和麥當勞快餐店短暫逗留，但很快落網。他對自己殺人罪行供認不諱。警方還在審問他的作案動機。

發生槍擊案的這所公立學校在邁阿密市郊帕克蘭的富人區，現有大約3000名學生。事發地帕克蘭去年曾被一家行業協會評為佛州最安全城市。（王宏彬）（新華社專特稿）

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