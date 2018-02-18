一些人坐飛機會緊張，而一些機長擅長用風趣語言消除乘客緊張情緒。你是否遇到過這樣的機長？

「機長對乘客說過的最酷一句話是什麼？」這一問題在美國問答網站Quora.com引發熱烈回應。不少網友貢獻自己聽過的機長「金句」。

揚·格雷戈里說，他曾在乘坐飛機時遭遇惡劣天氣，飛機劇烈顛簸。當時機長一句「現在你們知道為啥航空公司出大價錢雇我們了吧」，讓乘客們在笑聲中得以放鬆。

馬歇爾·卡普遇到一名類似機長。機長在飛機顛簸時說：「在東方航空公司，我們每天必須參加飛行考試，有時候考題比今天難得多。」

一些乘客會疏忽系安全帶的要求。網友安基塔·古普塔遇到的機長一句話提醒所有人：「請檢查一下誰丟了錢包。既然現在我已經引起大家注意，讓大家把手放在了衣袋上，那就請大家繫上安全帶吧。」

網友們說，一些機長故意說話「大喘氣」，逗乘客笑。英國航空公司一名飛行員執飛一架清晨起飛的航班時廣播道：「早上好，告訴大家吧，這是我第一次開飛機……」等了一會兒接著說：「是我今天第一次開飛機。」

一架航班飛行途中，機艙燈亮起，擴音器傳來機長的聲音，語調深沉：「親愛的乘客們，遺憾地向大家宣布，由於出現機械故障……」正當乘客們惴惴不安時，機長說：「由於我們的咖啡機出現機械故障，我們今天早晨無法供應熱咖啡。」（歐颯）【新華社微特稿】