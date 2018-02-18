知情人士17日披露，澳大利亞總理馬爾科姆·特恩布爾與副總理巴納比·喬伊斯當天舉行「危機對話」，讓兩人先前的口水仗「翻篇」，以確保執政聯盟在國會眾議院的微弱多數席位。

這名不願公開姓名的知情人士告訴路透社記者，特恩布爾與喬伊斯面談一個小時，同意重歸於好。兩名當事人尚未證實這一消息。

喬伊斯本月早些時候曝出辦公室婚外情，引發風波。特恩布爾15日首度公開批評他的副手，還頒布不準部級高官與下屬發生性行為的禁令。特恩布爾命令喬伊斯休假並反思，讓財政部長馬賽厄斯·科爾曼代理副總理。

喬伊斯隨後回擊，稱總理這番講話「犯傻」，對喬伊斯和執政聯盟造成進一步傷害。一旦喬伊斯辭職，執政聯盟在國會眾議院1席微弱優勢的多數地位將不保。

去年10月，喬伊斯因具有雙重國籍被剝奪聯邦眾議員資格並失去內閣職務。他後來放棄紐西蘭國籍，在去年12月的議員補選中獲勝，執政聯盟才恢復多數席位。（王宏彬）【新華社專特稿】

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