英國女性新潮流：既有「美拍」 何必整容？北京新浪網 (2018-02-18 07:08)
英國美容整形外科醫師協會說，手機濾鏡的「美拍」功能讓不少英國女性不再花錢整容，整形美容手術量因而大幅度減少。
協會統計顯示，英國美容整形手術量2017年減少44%。其中，額部提拉術減少31%，眼瞼手術量減少10%。不過，隆胸手術沒有受手機濾鏡風靡影響，手術量去年上升7%。
協會說，相比「燒錢」的外科手術，不少女性選擇用手機下載濾鏡應用程序，拍攝並修飾自己的「倩影」，再把圖片上載臉書、Instagram等社交媒體網站。其中，不少人將自己面部線條修飾得更柔和，一些人會將鼻子修得小巧些，下巴修得尖一點。（王鑫方）【新華社微特稿】
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