美國14日發生17人遇難的校園槍擊案后，一名國會議員競選人仍堅持以作案兇器同款的槍作為拉票獎品，因而受到網民痛批。

泰勒·坦納希爾是共和黨人，正在堪薩斯州一個選區競選國會眾議員。這名曾在阿富汗和伊拉克服役的退伍海軍陸戰隊員支持民眾按照美國憲法第二修正案持槍，並且以這一主題於13日發起一個抽獎活動，獎品是一支AR—15型自動步槍。

14日，佛羅里達州瑪喬麗·斯通曼·道格拉斯中學一名已被開除的學生用一支AR—15步槍射殺17人，致傷15人。這是該州歷史上最嚴重校園槍擊案，震動美國，也再次引發對美國持槍傳統的爭議和強化槍械管控的呼聲。

坦納希爾表示，這起案件令他「心碎」，但他卻拒絕取消抽獎活動或者更換獎品。坦納希爾稱，AR—15「是美國最受歡迎的步槍之一」，「不能因為個別人違反法律就懲罰合法持槍、負責任的槍主」，而應訴諸其他方式防範類似事件再次發生，比如培訓學校教職工使用槍械以暴制暴。

不少民眾在社交網站留言，批評坦納希爾的態度。推特上一條帖子寫道：「如果你還有底線，就取消AR—15的抽獎活動。別不明事理。」

另一名網民寫道：「不明事理獎得主是：正在競選眾議員的泰勒·坦納希爾。一支AR—15被用於殺害孩子們，所以也許不應該在這天在你的主頁上贈送一支這款槍。可恥。」（惠曉霜）【新華社專特稿】

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