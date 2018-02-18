美國特別檢察官羅伯特·米勒16日起訴13名俄羅斯人和3家俄羅斯企業，指控他們長期干涉美國政治，包括2016年美國總統選舉。

米勒主持「通俄」調查，但他在起訴書中沒有提及總統唐納德·特朗普及其團隊是否「通俄」。

針對美方指控，俄羅斯外交部發言人直斥「荒謬」。

【發起「信息戰」？】

依照起訴書的描述，從2014年開始，被告刻意「在美國政治體系內搬弄是非」，手段包括冒充美國人借社交媒體發佈分裂社會和政治的言論，招募不知情美國人參加競選集會。

米勒特別「點名」名為「互聯網研究所」的俄羅斯企業，認定這家經營實體僱用人員在社交網站發佈的言論已傳遞給「大量」美國民眾。

一些媒體推斷，這家實體的資助人、被告之一葉夫根尼·普里戈任與俄總統弗拉基米爾·普京關係「不一般」。普里戈任名下餐飲企業承辦過普京與外國官員的餐宴。

只是，起訴書沒有提及被告是否關聯俄羅斯政府。

美國司法部副部長羅德·羅森斯坦當天晚些時候向記者會通報，被告精心策劃，獲大量資金支持，對美國發動「信息戰」。

在另一份起訴書中，米勒指認美國人里卡多·皮內多售賣個人信息，包括社交媒體賬戶、身份證、銀行賬戶。美方斷定，俄方被告盜用、購買美國民眾個人信息，冒充美國人活躍於社交網路和政治活動。

本周早些時候，美國國家情報總監丹·科茨說，俄羅斯人已「瞄準」今年11月的美國國會中期選舉。

【總統「沒問題」】

美聯社報導，起訴書措辭謹慎，不包含特朗普是否「通俄」的任何信息，只說俄方被告的活動「包括」在2016年美國總統選舉中支持特朗普。

依據這份37頁起訴書的說法，被告早期專注於「擾亂」美國政治系統，直到2016年年中才逐漸轉向支持特朗普、「毀謗」民主黨籍總統候選人希拉蕊·柯林頓。

只是，記者會上，羅森斯坦強調，包括特朗普競選團隊一些成員，大量「中招」民眾對這些被告的活動「不知情」。起訴書所列證據提及特朗普團隊在佛羅里達州的成員，但沒有披露他們的姓名，僅以數字指代。

值得注意的是，羅森斯坦就2016年總統選舉給出結論：「起訴書沒有認定被告改變了2016年選舉結果。」

這一認定對長期否認「通俄」的特朗普可謂一針「強心劑」。這名總統稍晚在社交網站上發文：「俄羅斯2014年開始反美行動，早於我宣布競選總統的時間。選舉結果沒有受到影響。特朗普團隊沒有錯——沒通俄！」

白宮發表聲明，說特朗普希望這一最新進展為「怪異的黨派攻擊」劃上句號。只是，「通俄」調查仍在繼續。

【美方「太敏感」】

媒體推斷，俄方被告不大可能被捕、接受美國法庭審理。

處於風口浪尖的普里戈任告訴俄羅斯新聞社記者，他不在乎是否遭受美方起訴。

「美國人是一群特別容易受影響的人。他們只看自己想看的。我特別尊重他們，」他說，「對我被列入（被告）名單，我一點都不沮喪。如果他們想看一個魔鬼，就讓他們看吧。」

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃在社交媒體網站上留言，指認美方這次起訴俄方公民實在「荒謬」。「13個人干出干涉美國選舉的事？13個人對抗預算高達數十億美元的秘密（情報）機構？」

「荒謬嗎？沒錯。但這就是當代美國政治現實。」（鄭昊寧）（新華社專特稿）

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