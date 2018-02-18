大部分塑料不能回收利用，對全球環境構成沉重負擔。那麼，減少塑料垃圾，大家能做些什麼？英國《都市報》總結出一些提示：

1、準備一個可以反覆使用的購物袋，只要外出購物就帶上。

2、限制瓶裝水飲用量，最好準備一個可循環使用的水瓶。數據顯示，全球每分鐘售出超過100萬瓶飲用水。瓶裝水是塑料垃圾的主要來源之一。

3、棄用一次性咖啡杯，買一個好看又實用的保溫杯。一次性咖啡杯杯蓋大多是塑料製品。

4、不用塑料打火機，改用火柴。

5.、少吃口香糖，因為它們含塑料成分，而且肯定無法回收利用。

6、避免使用含塑料微珠的洗護產品。塑料微珠是直徑小於5毫米的固體塑料顆粒，廣泛應用於牙膏、洗面奶、沐浴啫喱等洗護產品。微珠會污染環境，破壞海洋生態。

7、不用一次性剃鬚刀。

8、用硬紙盒取代塑料容器。

9、使用密封罐、保鮮盒保存食物，棄用保鮮袋。

10、不用塑料吸管。如果實在需要，不妨選擇紙吸管，或者用海藻製造的可食用吸管。（黃敏）【新華社微特稿】

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