美國國務卿雷克斯·蒂勒森15日和16日訪問土耳其，其間與土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安會談3小時，卻罕見地連專職翻譯都不被允許在場，而由土耳其外交部長「客串」。

這次閉門會談究竟談了什麼？雙方沒有披露細節，僅表示願意努力化解分歧，包括在敘利亞問題上合作，以重新實現兩國關係「正常化」。

【盟友關係處於「危機」】

美土這對北大西洋公約組織的盟友近年來關係惡化。蒂勒森15日在記者會上說，美土關係「有點處於危機」，土外長梅夫呂特·恰武什奧盧給出相同說法：「我們的關係處在至關重要的轉折點。我們或者改變這種狀況，否則將會進一步惡化。」

土美關係惡化原因既關聯土耳其內政，也關聯雙方在敘利亞事務上的分歧。土耳其2016年未遂政變后，美方沒有給予埃爾多安政府明確和堅定支持，還拒絕引渡土耳其方面認定的政變主謀、旅美宗教人物費特胡拉·居倫，激怒土方；土耳其把敘利亞庫爾德武裝「人民保護部隊」定為恐怖組織，美方則把這支武裝視為在敘利亞的有力「代理人」，給予軍事援助、派遣美軍顧問。

土耳其指責美方不信守承諾，未停止向庫爾德武裝提供軍援；在極端組織「伊斯蘭國」遭擊潰后未從庫爾德武裝手中收回美援武器裝備；未要求控制敘土邊境城市曼比季的庫爾德武裝撤到幼發拉底河東岸地區。

蒂勒森15日和16日分別與埃爾多安和恰武什奧盧會談。在與埃爾多安為時大約3小時的會談中，沒有任何美方翻譯、助手或記錄員在場，僅由恰武什奧盧充當翻譯。美國有線電視新聞網援引多名國務院前官員的話報導，蒂勒森的這一舉動打破了常規。國務院前發言人約翰·柯比稱，蒂勒森的做法「極為莽撞」，因為他無法確保他的觀點被正確傳達給對方。而一名國務院現官員則表示，蒂勒森的做法並無不妥，因為「他見過埃爾多安總統，也放心」恰武什奧盧充當翻譯。

蒂勒森與埃爾多安會談細節不得而知。隨同蒂勒森出訪的國務院發言人僅說，他們「就推動美土關係以互利方式前進進行了建設性和坦率交談」。

蒂勒森與恰武什奧盧16日在會談后共同會見記者。兩人說，雙方同意組建工作組，處理雙方之間的各項分歧，以達成「關係正常化」。蒂勒森說，他與埃爾多安的會談「著重於我們怎樣向前走」。

恰武什奧盧敦促美方信守承諾：「美國一再食言。我們討論了如何才能不再紙上談兵。我們建立一套機制解決這些問題。」

蒂勒森承認美方沒有說到做到。「我們尚未完成履行那些承諾。」他說。

【土方向美索「擔保」】

曼比季問題將是重中之重。蒂勒森說，雙方首個工作組將從3月中旬開始運作，處理曼比季問題。

「這次，我們必須要確保……他們（『人民保護部隊』）將被重新安置到幼發拉底河對岸。」恰武什奧盧說。「讓我們從曼比季開始。『人民保護部隊』離開（曼比季）。這對我們而言是一種擔保。然後我們（土美）才能向前走。」

土耳其曾警告，可能把土軍在敘西北部阿夫林地區對庫爾德武裝的攻勢擴大至曼比季，駐紮在當地的美軍可能由此捲入戰火。蒂勒森在記者會上呼籲土方在敘軍事行動保持克制，表示美土在敘利亞問題上「目標完全一致」。

一名不願公開身份的土耳其官員告訴路透社記者，土方已經向蒂勒森提議，「人民保護部隊」撤至幼發拉底河東岸，繼而由土美軍人共同在曼比季駐紮，美方正考慮這一方案。

土耳其把「人民保護部隊」視為土耳其境內反政府武裝「庫爾德工人黨」在敘利亞的分支。「庫爾德工人黨」數十年來一直試圖在土耳其、伊拉克、伊朗與敘利亞交界地區的庫爾德人聚居區建國。土耳其憂慮，一旦敘境內庫爾德人勢力範圍越過幼發拉底河向西擴展，覆蓋整個敘土邊境，將進一步威脅土耳其邊境地區穩定。（惠曉霜）（新華社專特稿）

？