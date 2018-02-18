袋鼠、考拉、悉尼歌劇院、大堡礁……是與澳大利亞關聯的「關鍵詞」，讓世界各國遊客嚮往。

中國正值冬季，南半球的澳大利亞卻是夏季，成為國人出境避寒目的地之一。不過，新華社駐澳記者想告訴你一些「隱藏關鍵詞」。

澳大利亞的夏日永遠艷陽高照，以至於澳大利亞人患皮膚癌的幾率全世界最高。日照強烈的主要原因，據說是離南極臭氧層空洞比較近。陽光不僅刺眼，還讓皮膚火辣辣作痛。所以，無論冬夏，防晒霜都是赴澳旅遊必需品。

另外，要注意防範一種昆蟲、即蒼蠅。在澳大利亞，「騷擾」不足以描述蒼蠅的舉止。它會囂張、鍥而不捨地往人嘴裏飛。問問澳大利亞本土居民：有沒有「吃蒼蠅」的經歷？遊客會得到意想不到的回答。

在悉尼和墨爾本等大城市，蒼蠅相對「克制」；一旦身處野外，它們放肆撒野。去野外記得戴帽子，既防晒又擋蒼蠅。

澳大利亞地廣人稀，即便大城市如悉尼、墨爾本，公共交通遠沒有中國發達，「自由行」遊客一定要事先規劃出行線路。即使有公交線路可用，也須知道公交車時常晚點，如果沒等到車，可能不是錯過，而是你到得比車早。

如果跨城市旅遊，最好租車出行，方便欣賞沿途美景。只是，遊客務必遵守澳大利亞交通規則，注意澳大利亞人開「右舵」車，一些習慣與中國相反。

澳大利亞的網路接入速度經常遭國人吐槽。在中國，但凡大中城市和知名旅遊景點，免費無線網路是「標配」；只要不在荒郊野嶺，手機信號一般不會「失蹤」。在澳大利亞，免費無線網路在「土豪」景點才有，不少酒店和咖啡廳沒有這項服務。最糟心的是，海邊、山裡、高速公路，手機常常沒有信號。對方向感不好、出門依賴導航的朋友而言，沒信號可能意味著安全風險，要時刻注意自己所處方位，避免迷路和失聯。

遊客不能晚上購物，因為商場關門早、很早。中國商場一般夜間九十點鐘關門，澳大利亞大部分商場營業時間與上班族一樣朝九晚五。在悉尼和墨爾本，商場會在公眾假日和周五、周六延長營業，其他日子晚六點關門。

作為旅遊目的地，澳大利亞並非十全十美，但做好萬全準備，世界最著名建築之一的悉尼歌劇院，大洋路旁波濤中矗立的「十二門徒」石柱，夕照下紅艷似火的烏魯魯艾爾斯岩，繽紛迷人的大堡礁，獲稱「上帝遺落的小玫瑰」的西澳粉紅湖、活潑的袋鼠和呆萌的考拉……會留下難忘記憶。（趙博）（新華社專特稿）

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