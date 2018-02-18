巴西里約熱內盧州黑幫仇殺和街頭暴力愈演愈烈，政府高官承認「安全機制已經崩潰」。總統米歇爾·特梅爾16日簽署法令，決定由軍方負責里約安全局勢。

這是巴西1988年頒布新憲法以來，聯邦政府首次著手此類干預。按照特梅爾的說法，迫於情勢，不得不採取「這一極端措施」。

【暴力激增】

特梅爾16日在首都巴西利亞簽署法令，決定由軍方對里約州公共安全部門、警察部門、監獄等行使指揮權。

這項法令即時生效，持續至今年12月31日。按法新社的說法，巴西國會將在今後數天內就這項法令舉行表決，預計會批准法令。

近年來，里約州黑幫爭鬥和仇殺愈演愈烈，從貧窮街區逐漸蔓延至相對富庶和安全的街區。根據州政府統計，里約州2017年暴力死亡案件比2016年增加8%，比2015年增加26%。

本月9日至13日恰逢一年一度的里約狂歡節，而在這一號稱「全球最盛大表演」的節日里，黑幫成員團團圍住並搶劫遊客的畫面頻繁出現在電視新聞里，搶劫和槍擊案件貫穿狂歡節，引發震驚。

在巴西利亞大學政治學教授戴維·弗萊舍看來，里約狂歡節期間的「混亂無序、安全部門缺乏協調」，直接觸發聯邦政府出面干預。

國防部長勞爾·容曼上月承認，里約街頭暴力和黑幫衝突激增，「安全機制已經崩潰」。

特梅爾本月16日說，里約州的大都會區域「幾乎完全落入（各大黑幫）掌控」，1200萬居民不堪其擾。「我們不能坐視無辜民眾喪生，不能容忍……社區遭遇圍困，學校陷入槍林彈雨，城市街道淪為戰壕。」

【罕見手段】

一般情況下，巴西各州負責自己的安全事務，聯邦政府不輕易干預。這次聯邦政府下令讓軍方對里約州警察部門行使指揮權，尚屬1988年新憲法實施以來首次。

巴西在2014年世界杯足球賽、2016年夏季奧運會以及去年9月多次派軍隊進駐里約協助治安，但當時軍方對警察部門不具有指揮權。

巴西「熱圖利奧·瓦加斯基金會」憲法專家羅伯托·迪亞斯告訴英國《衛報》記者，「干預某個州的自治權絕非兒戲」，特梅爾最新舉措表明裡約州安全局勢「相當嚴峻」。

里約州州長路易斯·費爾南多·佩藏14日發表聲明，就裡約狂歡節暴力和搶劫事件表示道歉。他承認里約州安全措施不足，「我們沒有準備好」。另一名里約州官員說，里約州警察部門無力應對黑幫仇殺，急需聯邦政府出手干預。

不過，一些政治分析師對聯邦政府最新舉措能否見效表示疑慮，並且擔憂這會阻礙特梅爾政府推行養老金改革。根據巴西法律，軍方負責里約安全局勢期間，國會不得投票修憲，而與養老金相關改革涉及修憲事宜。（楊舒怡）（新華社專特稿）

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