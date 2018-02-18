提起黎巴嫩，最為人熟知的或許是它曾經獲稱「中東瑞士」、首都貝魯特獲譽「中東小巴黎」。往事如煙，這一國家歷經戰亂，唯剩自然風光魅力依舊。

黎巴嫩地處地中海東岸，依山傍海，氣候宜人，幾乎是中東地區唯一沒有沙漠的國家。至於旅遊，黎巴嫩人頗引以為傲，可以讓人「一日之內，上山滑雪、下海游泳」。

只是，這「中東絕無僅有」，並非尋常可以享受。

黎巴嫩多山，地勢北高南低，從西部沿海平原向東延伸僅幾公里，便是連綿不絕的黎巴嫩山脈。每到冬季雨季，黎巴嫩多地便會呈現山下落雨、山上飄雪的景緻。尤其每年12月末至來年3月，在海邊可眺望遠處山頂皚皚白雪。這時候，黎巴嫩從北到南多處滑雪場開放，邀三五好友上山，可享冰雪之樂。

冬日不甚寒冷，即便山頂滑雪場，白天溫度大致零上幾攝氏度，更無凜冽寒風。暖暖陽光照射之下，著輕便冬裝即可，無需「全副武裝」裹得嚴嚴實實。在雪地上打幾個滾兒，乘雪橇沿山坡順勢而下，或租專業裝備嘗試一次高山速滑，再或體驗一下驚險刺激的雪地摩托……

黎巴嫩人出名的愛玩、會玩，得以充分顯現。

如果雪地運動仍不過癮，駕車一個多小時可以到地中海「衝浪」。雖說黎巴嫩冬天海邊溫度有十七八度，但如果並非資深冬泳愛好者，估計面對尚且冰冷的海水會望而卻步。

普通遊客想體驗「上山滑雪、下海游泳」，要到天氣真正轉暖的四五月，只是山頂冰雪已然消融，正所謂「魚與熊掌，二者不可兼得」。曾經，冬雪逗留時間更長；近些年，全球氣候變暖，積雪融化加速。

記者感受，黎巴嫩最美當屬3月。那時，白雪尚且覆蓋山頂，春暖業已催促花開、消融部分冰雪，雪水叮咚，沿山澗而下。整個黎巴嫩山脈處處山花爛漫，白色、紅色、黃色或其他色彩不知名野花鋪滿山坡，彷彿織錦「花毯」。

山間林中，不時飛起一群群白鸛之類遷徙鳥類。山腳下的貝卡谷地，成片的葡萄園，春耕新翻的黑土或紅土，綠油油的麥苗，粉色的桃花、蘋果花，成群的牛羊，在盎然春意中構成一幅田園圖。置身其中，可以「車行群山間，人在畫中游」。（李良勇）（新華社專特稿）

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