上班族長期久坐在辦公桌上，會造成靜脈血液循環不好，長久下來，身體末梢就容易出現水腫或靜脈曲張等問題，還會讓很多垃圾堆積在體內，產生各種奇奇怪怪的疾病。想要恢復健康，學學老智祖智慧，每日10分鐘練習太極拳或五禽戲，可以幫助靜脈血液回流，身體代謝物迅速排除，並使血液充滿氧氣，使得身體更健康、更有活力。

太極「立圓纏絲」

立圓纏絲1。

1.雙腳打開與肩同寬，右腳前進半步，雙手自然下垂，置於兩腰際旁。

立圓纏絲2。

2.重心後移，右腳掌鉤起，吸氣，雙手往左後方畫圓掤起。

立圓纏絲3。

3.雙手經腰胯、肩膀，吐氣，重心前移，雙手螺旋纏絲而下。

立圓纏絲4。

4.兩手置於胸前，重心落於右腳，左腳跟抬起，身體保持平穩正直，此時可以觀想全身籠罩在充滿能量的太極球之中。

立圓纏絲5。

5.接著再一上一下循環進行這樣的動作10次，然後換邊練習。

學習TIP：練習時，需要手腳充分地協調，配合重心前後移動與身體的起落，吸氣時身體起，吐氣時身體下落，如此起落猶如水車順著水流不停運轉，讓體內的任督二脈呼應天地能量，不斷進行周天運轉。此外下落時雙手纏絲外撐，身體似乎籠罩著一圈太極球，因此「立圓纏絲」也有增強身體氣場能量的效果。

本招式可以強化纏絲的三度空間感，有效訓練重心的移動，並且強健腿力，幫助腿部的氣血上下通行。

本文出自未來書城《五禽戲 – 神醫華佗的養生術》

原文網址 http://www.top1health.com/Article/248/56829