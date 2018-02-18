十年前，出差途中轉乘飛機，第一次來到南非第一大城市約翰內斯堡，滿腦子是南非治安的負面新聞，只要看到路上行人把目光投向自己，神經驟然繃緊。

十年後，在這一南非經濟、政治、文化、旅遊和航運中心常駐，第一天坐車上街，反覆向司機確認車門有沒有落鎖。看到路邊小販靠近車窗，向駕車人和乘客兜售商品，心率開始飆升。

四個月過去，越來越感到，親身體驗的南非似乎與「傳言」不盡相同。這裏，若無意間與素不相識的人四目相對，你總能看到對方笑容。出門辦事，陌生人見到你，總會先笑著問一句：「你好嗎？」(How are you?)

在南非，開車是一種享受：無論何時變道，閃燈示意后，近處車輛馬上會緩下車速，給你讓道；你若禮讓其他車輛，總會看到對方伸出大拇指，表示感謝。

當然，友好的南非人會不時提醒，不要掉以輕心，這裡是南非，全球犯罪率最高的國家之一。南非犯罪率居高不下，主要原因是大量非法移民湧入以及本地低收入階層失業率過高。

不過，對中國遊客而言，來南非「自由行」、收穫快樂，難度不是太大。

安全防範。出門前，請參考中國駐南非使館、領館網站的安全須知提示。最要緊的一點是：低調、低調、再低調。不少搶劫案源於受害人「招搖」。低調行事，會大大減少成為犯罪團伙目標的風險。

另外，在南非，盜刷銀行卡案件高發。記者刷在中國國內辦理、在國外使用時不需要輸入密碼的信用卡，南非商家的收銀員會提醒盜刷風險。出國前或許可以聯繫發卡銀行，詢問是否有盜刷保險之類的止損手段。

餐飲消費。在南非餐館就餐后，服務員會遞上賬單和一支筆，請食客寫明消費額之外額外給服務員的「小費」金額，一般是消費額的百分之十。

自駕「避險」。在南非，車輛方向盤和車道設置是「右舵左行」，與國內相反，應確認適應良好再開車上路。看到「停止」(Stop)和「慢行」(Slow)等道路標誌務必遵守，環顧左右，確認不妨礙交通才可通過，否則十分危險。高速公路上，一定注意速度限制標識。如果超速被「拍」，即使遊客已回到國內，罰款還是會從信用卡扣除！

只要銘記安全準則，歡迎你來南非，感受動物的狂野，小鎮的靜謐，海岸的壯美；體會鯊籠潛水的刺激，高爾夫球的悠閑，荒野徒步的孤獨。相信你會與不少到過南非的遊客有相同感受：耳聞地獄，眼見天堂。（荊晶）（新華社特稿）

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