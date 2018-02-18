日本外務省17日發表聲明，稱日本外相河野太郎和俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫定於3月在日本首都東京會面，商討日本首相安倍晉三5月訪俄事宜。

共同社報導，河野和拉夫羅夫16日在參加德國慕尼黑安全會議期間碰面，商定下月21日拉夫羅夫訪日。雙方同意，就朝鮮半島局勢繼續對話。

同時，河野向拉夫羅夫遞交書面抗議，不滿俄方近期在北方四島（俄羅斯方面稱「南千島群島」）舉行反恐演習。媒體先前披露，這些島嶼的歸屬是安倍訪俄重點議題。

南千島群島位於俄羅斯遠東堪察加半島與日本北海道之間。第二次世界大戰結束后，四島由俄方實際控制。俄方指認日方要求歸還四島旨在重新界定二戰結局。雙方爭議嚴重，至今未能締結和平條約。

日俄同意磋商與島嶼相關經濟活動，但就島嶼歸屬等議題沒有進展。

值得注意的是，俄羅斯總統選舉定於3月18日舉行，早於拉夫羅夫訪日。但共同社以日本政府官員為消息來源報導，河野將與拉夫羅夫討論安倍與俄總統弗拉基米爾·普京5月會晤。這些日方官員似乎默認普京將連任總統。

多次民意調查顯示，現任總統普京所獲支持率長期高居榜首，可能在總統選舉中輕鬆勝出。

今年1月，日本媒體報導，由於普京地位穩定，日方越來越認定，日俄領土爭議應在普京執政期間取得進展。（鄭昊寧）【新華社微特稿】

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