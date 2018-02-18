日俄外長下月在東京討論安倍訪問俄羅斯事宜北京新浪網 (2018-02-18 07:08)
日本外務省17日發表聲明，稱日本外相河野太郎和俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫定於3月在日本首都東京會面，商討日本首相安倍晉三5月訪俄事宜。
共同社報導，河野和拉夫羅夫16日在參加德國慕尼黑安全會議期間碰面，商定下月21日拉夫羅夫訪日。雙方同意，就朝鮮半島局勢繼續對話。
同時，河野向拉夫羅夫遞交書面抗議，不滿俄方近期在北方四島（俄羅斯方面稱「南千島群島」）舉行反恐演習。媒體先前披露，這些島嶼的歸屬是安倍訪俄重點議題。
南千島群島位於俄羅斯遠東堪察加半島與日本北海道之間。第二次世界大戰結束后，四島由俄方實際控制。俄方指認日方要求歸還四島旨在重新界定二戰結局。雙方爭議嚴重，至今未能締結和平條約。
日俄同意磋商與島嶼相關經濟活動，但就島嶼歸屬等議題沒有進展。
值得注意的是，俄羅斯總統選舉定於3月18日舉行，早於拉夫羅夫訪日。但共同社以日本政府官員為消息來源報導，河野將與拉夫羅夫討論安倍與俄總統弗拉基米爾·普京5月會晤。這些日方官員似乎默認普京將連任總統。
多次民意調查顯示，現任總統普京所獲支持率長期高居榜首，可能在總統選舉中輕鬆勝出。
今年1月，日本媒體報導，由於普京地位穩定，日方越來越認定，日俄領土爭議應在普京執政期間取得進展。（鄭昊寧）【新華社微特稿】
？
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
merrell 涼鞋．女涼鞋．BLOOM 涼鞋．COACH 涼鞋．MAGY 涼鞋．KOKKO 涼鞋．MIU 涼鞋．TEVA 兒童 涼鞋．運動涼鞋．KEEN 涼鞋．tas 涼鞋．iki2 涼鞋．兒童涼鞋．GP 涼鞋．JoYcE 涼鞋．flip 涼鞋．JJL 涼鞋．防水涼鞋．adda 涼鞋．Kimo 涼鞋．寬帶涼鞋．birkenstock 涼鞋．柏肯涼鞋．YAMI 涼鞋．look 涼鞋．lotto 涼鞋．MESSA 涼鞋．Solo 涼鞋．休閒涼鞋．zip 涼鞋
樂施會「破例」公佈性醜聞調查報告 4人被開3人辭職【北京新浪網】
美研究顯示多曬太陽有助修復心血管系統損傷【北京新浪網】
熱血少年羽生結弦:曾被冰刀劃得血流如注仍回賽場【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》