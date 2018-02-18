好朋友「腦迴路」相似 老鐵們想事的方式趨同北京新浪網 (2018-02-18 07:08)
美國研究人員發現，好朋友接受同樣信息時的大腦活動基本相同。
加州大學洛杉磯分校研究人員召集42名志願者觀看新聞、音樂錄音帶、喜劇小品和紀錄片視頻，並利用磁共振成像設備比較他們觀看視頻時大腦不同部位的反應。研究人員發現，僅憑相同的大腦亮燈部位就能判斷出哪些志願者互為朋友。關係越「鐵」的兩人，主管情感反應、高層次推理和集中注意力的大腦區域活動越相似。
「朋友的（大腦）神經活動模式最為相似，然後是朋友的朋友，」研究人員報告說，「只要看看他們的大腦如何對視頻做出反應，就能判斷誰和誰是朋友。」
研究人員稱，這種趨勢在社交網路中也有所反映。從達爾文進化論的角度看，「物以類聚，人以群分」的趨勢有助增強社會凝聚力、同理心，減少集體行動時的摩擦。但缺點在於，人們可能因此被持相同觀點的人包圍。至於人們究竟天生願意結交想法相似的人，還是因為相處久了才想法相近，研究並未揭示。
相關研究報告刊載於英國《自然·通訊》雜誌。（袁原）【新華社微特稿】
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