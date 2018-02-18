日本京都是著名旅遊目的地，但隨著外國遊客人數增加，這座城市的公交車不堪負荷。這可怎麼辦？

日本共同社17日報導，京都每年吸引大約5500萬名遊客，由於市內只有兩條地鐵線路，遊客主要依賴公交車前往各處景點。再加上本地居民的通勤和生活需要，公交車擁擠不堪，準點率也下降。

為解決這一難題，京都市政部門和公交公司可謂絞盡腦汁。

調查發現，京都公交車採取後門上車、前門下車、下車前才買票的模式；而在東京、名古屋、橫濱等其他城市，乘客從前門上車、上車即買票、後門下車的模式。京都模式的弊端在於，不少乘客下車前才意識到沒帶零錢，於是手忙腳亂地換零錢投幣；如果車內擁擠，遊客拖著旅行箱從後門走到前門就要耗費不少時間，還要再買票，難怪公交車準點率一再降低。

京都交通部門去年10月做了一項實驗，顯示公交車改為前門上車、上車即買票、後門下車的模式后，平均每站停車時間減少11.5秒。這可真是好消息！京都公交公司打算逐漸把新機制引入61條公交車線路，實行230日元（約合13.7元人民幣）的單一票價，從而提升公交車運行效率。

京都交通部門還打算降低地鐵票價，鼓勵遊客多坐地鐵，以減輕公交車壓力。預計從3月17日起，一張單日公交車和地鐵聯票的價格將從1200日元（71.6元人民幣）降至900日元（53.7元人民幣）；而公交車日票的價格將從500日元（29.8元人民幣）漲至600日元（35.8元人民幣）。（楊舒怡）【新華社微特稿】

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