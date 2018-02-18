外國遊客人數激增 日本京都公交車「犯難」北京新浪網 (2018-02-18 07:08)
日本京都是著名旅遊目的地，但隨著外國遊客人數增加，這座城市的公交車不堪負荷。這可怎麼辦？
日本共同社17日報導，京都每年吸引大約5500萬名遊客，由於市內只有兩條地鐵線路，遊客主要依賴公交車前往各處景點。再加上本地居民的通勤和生活需要，公交車擁擠不堪，準點率也下降。
為解決這一難題，京都市政部門和公交公司可謂絞盡腦汁。
調查發現，京都公交車採取後門上車、前門下車、下車前才買票的模式；而在東京、名古屋、橫濱等其他城市，乘客從前門上車、上車即買票、後門下車的模式。京都模式的弊端在於，不少乘客下車前才意識到沒帶零錢，於是手忙腳亂地換零錢投幣；如果車內擁擠，遊客拖著旅行箱從後門走到前門就要耗費不少時間，還要再買票，難怪公交車準點率一再降低。
京都交通部門去年10月做了一項實驗，顯示公交車改為前門上車、上車即買票、後門下車的模式后，平均每站停車時間減少11.5秒。這可真是好消息！京都公交公司打算逐漸把新機制引入61條公交車線路，實行230日元（約合13.7元人民幣）的單一票價，從而提升公交車運行效率。
京都交通部門還打算降低地鐵票價，鼓勵遊客多坐地鐵，以減輕公交車壓力。預計從3月17日起，一張單日公交車和地鐵聯票的價格將從1200日元（71.6元人民幣）降至900日元（53.7元人民幣）；而公交車日票的價格將從500日元（29.8元人民幣）漲至600日元（35.8元人民幣）。（楊舒怡）【新華社微特稿】
？
？
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
merrell 涼鞋．女涼鞋．BLOOM 涼鞋．COACH 涼鞋．MAGY 涼鞋．KOKKO 涼鞋．MIU 涼鞋．TEVA 兒童 涼鞋．運動涼鞋．KEEN 涼鞋．tas 涼鞋．iki2 涼鞋．兒童涼鞋．GP 涼鞋．JoYcE 涼鞋．flip 涼鞋．JJL 涼鞋．防水涼鞋．adda 涼鞋．Kimo 涼鞋．寬帶涼鞋．birkenstock 涼鞋．柏肯涼鞋．YAMI 涼鞋．look 涼鞋．lotto 涼鞋．MESSA 涼鞋．Solo 涼鞋．休閒涼鞋．zip 涼鞋
樂施會「破例」公佈性醜聞調查報告 4人被開3人辭職【北京新浪網】
美研究顯示多曬太陽有助修復心血管系統損傷【北京新浪網】
熱血少年羽生結弦:曾被冰刀劃得血流如注仍回賽場【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》