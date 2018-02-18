寒冬臘月，是不是一鑽進汽車就打開座椅加熱器？如果打算當爸爸，最好別這麼做。

德國吉森大學一項研究顯示，座椅加熱可能會影響男性生育力。

英國《每日電訊報》報導，西方國家男性精子數量自1973年以來持續減少，原因可能是壓力水平增高、使用化學物質和殺蟲劑增多；另外，酒精、手機、睡眠缺乏、熱水澡、汽車座椅加熱、加工肉也有影響。

這篇報導綜合以男性生育力影響因素為課題的多項研究，吉森大學以汽車座椅加熱為內容的研究是其中之一。

美國加利福尼亞大學研究人員發現，洗熱水澡會令陰囊部位溫度升高，減少精子數量。汽車座椅加熱影響男性生育力是同樣道理。

酒精飲料會降低睾丸素水平，從而令精子數量減少、質量降低。但不用擔心，一旦停止飲酒，這種影響很快就會消除。國際《生殖生物醫學在線》月刊刊載的一項研究說，男性把手機放在褲兜里會減少精子數量。

另外，美國《生育與不孕》月刊刊載的一項初步研究顯示，夜間睡眠少於6小時的男性，讓伴侶受孕的幾率比夜間睡眠七八個小時的男性低31%。那是不是睡眠時間越長越好？並非如此。睡眠超過9小時也可能降低生育能力。

美國哈佛大學陳曾熙公共衛生學院研究人員發現，經常食用培根等加工肉有損男性生育力，而多吃禽肉能增強生育能力。美國《國家科學院學報》刊載的一項研究則顯示，服用非處方止疼葯布洛芬或導致年輕男性生育能力下降。（黃敏）【新華社微特稿】

？

？