瑞典烏普薩拉大學一項研究顯示，熬夜對大腦的損害存在性別差異，女性受影響可能更大。

研究人員招募男女各12名年輕志願者，讓他們在充足睡眠或者保持清醒一夜之後的清晨執行一項工作記憶任務。任務內容是學習並記憶8位數序列並且評估自己對答案正確與否的信心。

工作記憶是一種對信息做暫時加工和貯存的記憶系統，在邏輯推理、學習、計劃、目標導向行為等複雜認知活動中起重要作用。

結果出人意料：男性志願者的工作記憶表現及其對自己表現的信心未受熬夜影響；相反，女性志願者缺乏睡眠後記住的序列明顯少於睡眠充足狀態，只是信心依然十足，沒有意識到自己的工作記憶已經受到睡眠不足影響，因而可能增加工作和生活中失誤、犯錯的風險。

研究結果由最新一期國際《睡眠研究雜誌》刊載。（黃敏）【新華社微特稿】

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