在一連串員工嫖娼、性侵醜聞被曝光后，英國非政府援助組織樂施會16日宣布整改方案。

樂施會說，為杜絕性侵犯行為、加強對員工在這一方面的管控，將成立獨立委員會。委員會有權調查員工、向員工問詢。「我們將創立審查制度，」樂施會執行總監溫妮·比亞尼馬告訴英國廣播公司。「任何曾被我們員工侵犯過的受害人，我真心地請你站出來。」

另外，樂施會將防範不當性行為的專項基金增至超過100萬歐元，是原來的3倍，並將處理這類事務的專員人數增加一倍，同時將增加相關培訓投入。

英國多家媒體9日以來陸續報導，樂施會員工2011年在海地集體嫖娼，還可能性侵了未成年人；在南蘇丹等3個國家的一些員工曾目睹或遭受性侵犯；2009年至2013年，在孟加拉國、尼泊爾和菲律賓的個別員工捲入性侵案件。

樂施會副首席執行官彭妮·勞倫斯12日辭職，稱她為樂施會對駐海外員工嫖娼處置不當「負全責」。海地總統若弗內爾·莫伊茲13日強烈譴責樂施會。他說，援助人員竟然侵害他們幫助的對象，沒有比這更丟人的行為。（郭倩）【新華社微特稿】

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