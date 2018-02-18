英希望金融不「脫歐」 歐盟難允「一廂情願」北京新浪網 (2018-02-18 07:08)
英國《金融時報》16日報導，英國政府已就「脫歐」后本國金融業監管制定一套與歐洲聯盟「互相認可」的方案，但歐盟方面不太可能同意英方這一廂情願的「美好想法」。
《金融時報》報導，財政大臣菲利普·哈蒙德最早將於下周公開這一方案。方案提出，在英國「脫歐」后，英方將儘力確保金融監管與歐盟的規則保持一致，希望與歐盟「互相認可」彼此的金融監管體系。這意味著英國的金融服務商仍可進入歐盟市場，因而受到英國金融行業和金融中心倫敦的歡迎。方案還包括一個監測和化解糾紛機制。
這套方案由英國企業國際監管策略集團制訂。3名聽取英國議會「脫歐」討論簡報的高官對《金融時報》說，英國政府支持這一方案，英國央行英格蘭銀行行長馬克·卡尼也讚同方案內容。
卡尼曾說，英國與歐盟應採納互相認可的體系，否則歐洲金融服務業將面臨受損風險。
但報導同時分析，歐盟認可這套方案的可能性不大。歐盟委員會英國「脫歐」談判首席代表米歇爾·巴尼耶多次表示，英國既然要離開歐盟單一市場，就不應該奢望其金融服務業仍可留在歐盟單一市場。
路透社評述，英國金融業未來的地位可能成為「脫歐」談判中雙方又一難以突破的分歧。
路透社說，英國的銀行數量為世界之最。作為全球金融中心之一，倫敦各類金融機構管理著歐洲地區7.5萬億美元金融資產，占歐洲金融資產總額的37%。歐洲其他城市中，最接近這一比例的為巴黎，但也僅為倫敦的一半左右。（郭倩）（新華社專特稿）
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