滯留大陸過年擬申請國賠？海基會：須檢附證據NOWnews今日新聞 (2018-02-18 07:00)
兩岸因為中國大陸片面宣布啟用具有爭議性的 M503 航路，導致我方沒有同意大陸兩航空公司的春節加班機，傳出部分台商和學生難以回台，被迫滯留在大陸留守與過年，揚言將申請國賠。海基會發言人管安露表示，根據所獲得資料顯示，春節期間的兩岸航班仍有空位，如果當事人要申請國賠，必須自行檢附相關證據。
管安露表示，根據海基會所獲得的班機座位資訊，部分航班仍有空位，仍可透過轉機返鄉過年。如果當事人主張自己因為完全訂不到位，導致無法回台過年，必須檢附相關證據，且足以證明這些證據是導致他完全訂到任何機位，並且與政府沒有核准大陸兩航空公司的加班機有關。
海基會指出，根據行政院、民航局回報的數據顯示，我方取消陸籍加班機所影響的 8 個航點，都還有空位，所謂「取消加班機導致無法返鄉」的說法完全是假議題。
管安露說，依據民航局資料顯示，也沒有發現國籍業者刻意哄抬票價，且民航局針對國籍業者訂有票價上限，對於部分台商和學生放話將於春節過後申請國賠，海基會感到遺憾。
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