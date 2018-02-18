鹿特丹公開賽 最老球王費德瑞晉級決賽中央社 (2018-02-18 07:11)
（中央社鹿特丹17日綜合外電報導）篤定成為男網世界排名第一最老球王的瑞士名將費德瑞（Roger Federer），今天在鹿特丹公開賽4強戰，以6-3、7-6 (7/3)擊敗義大利黑馬瑟比（Andreas Seppi），晉級決賽。
36歲的費德瑞今天與世界排名第81的33歲瑟比第15度交鋒，並贏得第14次勝利。瑟比本週在鹿特丹表現不凡，一路過關斬將，雖止步4強賽，仍堪稱「幸運輸家」。
大會頭號種子費德瑞將於18日登場的決賽，迎戰保加利亞第2種子狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。
費德瑞於16日贏球後，就篤定可在男網最新排名重登世界第一寶座，並成為歷來登頂的最老球王。
世界排名第5的狄米特羅夫今天在另一場4強賽迎戰比利時選手高芬（David Goffin），以6-3、0-1領先時，高芬因眼睛被球擊中受傷退賽，狄米特羅夫晉級決賽。1070218
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