（中央社鹿特丹17日綜合外電報導）篤定成為男網世界排名第一最老球王的瑞士名將費德瑞（Roger Federer），今天在鹿特丹公開賽4強戰，以6-3、7-6 (7/3)擊敗義大利黑馬瑟比（Andreas Seppi），晉級決賽。



36歲的費德瑞今天與世界排名第81的33歲瑟比第15度交鋒，並贏得第14次勝利。瑟比本週在鹿特丹表現不凡，一路過關斬將，雖止步4強賽，仍堪稱「幸運輸家」。



大會頭號種子費德瑞將於18日登場的決賽，迎戰保加利亞第2種子狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）。



費德瑞於16日贏球後，就篤定可在男網最新排名重登世界第一寶座，並成為歷來登頂的最老球王。



世界排名第5的狄米特羅夫今天在另一場4強賽迎戰比利時選手高芬（David Goffin），以6-3、0-1領先時，高芬因眼睛被球擊中受傷退賽，狄米特羅夫晉級決賽。1070218