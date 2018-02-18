地方中心／台北報導

為推廣市民數位學習，台北市資訊局106年起推出「數位希望號」行動教學車，並與社會局合作，前進老人共餐據點，教導長輩用手機App拍照、修圖及分享照片等，所到之處獲得熱烈迴響；這次與永春高中的師生合作，教導銀髮族體驗3D列印與VR虛擬實境等新興科技，讓長者直呼：「真是太酷、太好玩了！」

資訊局「數位希望號」行動教學車日前開到信義區老人共餐據點─「中坡教會」，現場不僅提供3D列印機，替銀髮族開設「Maker 3D列印體驗課」，還有永春高中學生擔任志工親切指導，幫助長者很快進入狀況，學會3D列印的原理，還印出自己喜歡的圖形，課程的最後，長者更戴上VR眼鏡，觀看自己作品，親身體驗新興科技所帶來的樂趣。

資訊局表示，北市府致力於推動數位機會與縮短數位落差，積極與各組織單位合作，透過「數位希望號」行動教學車將數位資源帶入北市鄉里社區，此次將學校資源拉進社區，透過學生志工協助市民免費數位訓練課程，以落實整合各界資源、促進青銀共創智慧新生活的理念。